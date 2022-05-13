Річард Гір виставив на автоаукціон свій кабріолет, щоб допомогти українцям

Як повідомляє 24 канал, кошти від продажу унікальної автівки Jaguar XK8 1999 року випуску рівномірно розподілять між благодійними фондами World Central Kitchen та Open Arms Ukraine, які надають ресурси тим, хто постраждав від повномасштабного вторгнення цинічної Росії.

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Відповідно до інформації аукціону на платформі Bring a Trailer, покупці можуть ознайомитися з усіма характеристиками автівки, навіть запропонувати свою суму за неї. Поточна ставка на нині – 29 тисяч доларів.

Як відомо, Річард Гір був єдиним власником авто, яка жодного разу не потрапляла в ДТП.

На сайті можна переглянути фото кабріолету. Його салон оздоблений антрацитовою перлинною шкірою з кашеміровими вставками. Він має м’який відкидний верх, 17-дюймові легкосплавні диски, передні сидіння з підігрівом з електрорегулюванням, автоматичний клімат-контроль, електросклопідіймачі й стереосистему Pioneer.

Річард Гір виставив на автоаукціон свій кабріолет / Фото Bring a Trailer

Річард Гір підтримує Україну

Нагадаємо, голлівудський актор долучився до благодійної організації CARE's Ukraine Crisis Fund. Це велике міжнародне гуманітарне агентство, яке надає допомогу жертвам війни.

Як і ви всі, я з жахом спостерігав за тим, як розгортаються трагічні події в Україні. Жінки, діти, маленькі хлопчики та дівчатка, люди поважного віку змушені тікати від війни. Страх, голод, холод, поневіряння в пошуках безпеки та допомоги,

– сказав актор у відеозверненні.

Далі актор продовжив: "Щоб висловити свою солідарність з народом України, та запевнити, що вони не покинуті на напризволяще, що не залишились віч-на-віч з проблемами, я доєднався до Care Crisis Ukrainian Fund. Фонд надає допомогу, якої українці прямо зараз. Я сподіваюсь, ви доєднаєтесь до нас також".

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