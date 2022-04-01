Видеообращение актера выложили на инстаграм-странице благотворительной организации CARE. Это крупное международное гуманитарное агентство, оказывающее помощь жертвам войны.

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Как и вы все, я с ужасом наблюдал за тем, как разворачиваются трагические события в Украине. Женщины, дети, маленькие мальчики и девочки, люди преклонного возраста вынуждены бежать от войны. Страх, голод, холод, скитания в поисках безопасности и помощи,

– сказал актер в видеообращении.

Далее актер продолжил: "Чтобы выразить свою солидарность с народом Украины, и заверить, что они не оставлены на произвол судьбы, что не остались лицом к лицу с проблемами, я присоединился к Care Crisis Ukrainian Fund. Фонд оказывает помощь, которой украинцы прямо сейчас. Я надеюсь, вы присоединитесь к нам также".