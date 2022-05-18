Отметим, президент Украины обратился к европейцам из-за войны в Украине. В своей речи он упомянул слова Чарли Чаплина в знаменитом фильме "Диктатор", вышедшем на экраны в 1940 году. Ирина целиком в зале расплакалась, слушая Владимира Зеленского.

Читайте также Диктатор проигрывает, – Зеленский выступил на церемонии открытия Каннского кинофестиваля

Ирина Целик эмоционально отреагировала на выступление Зеленского в Каннах

Украинская кинодеятельница не думала, что смогу расплакаться во время открытия Каннского кинофестиваля, но когда "вдруг среди всего этого шика-блеска объявили, что на связи президент Украины", она не сдержала своих эмоций.

И весь зал, все эти люди в золотых платьях и бриллиантах, поднялись в едином порыве, я от неожиданности лила слезы, слушая моего президента, а Агнешка Холланд принимала меня в знак поддержки. Что ж, это было сильно, спасибо,

– эмоционально отреагировала режиссер.