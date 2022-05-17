Политик обратился к миру из-за войны в Украине. В своей речи он вспомнил слова Чарли Чаплина в знаменитом фильме "Диктатор", вышедшем на экраны в 1940 году.

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Человеческая ненависть пройдет, и диктаторы умрут, и власть, которую они забрали у людей, вернется к людям. И пока люди умирают, свобода никогда не погибнет,

– процитировал слова из фильма Зеленский.

Он отметил, что украинцы продолжают борьбу. Ведь другого выхода у нас нет. Президент уверен, что Украина обязательно победит в войне.

Смотрите видео с выступления Зеленского в Каннах:

Что известно о Каннском кинофестивале

75-й Каннский кинофестиваль продлится с 17 по 28 мая. Чтобы выразить поддержку Украине, организаторы внесли в программу ленты украинского кино. Кроме того, в Каннах откроют Украинский павильон и программу "Украина в фокусе". Так, во время фестиваля состоятся дискуссии по противодействию российской агрессии, а также обсуждение проектов, которые Украина может предложить миру.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко подчеркнул, что Каннский кинофестиваль нужно использовать для продвижения украинской культуры, равно как и Евровидение. Чиновник отметил, что Россия официально не представлена ​​на кинофестивале, поэтому Украина должна воспользоваться этим по максимуму, чтобы продвинуть нашу культуру.

Российским журналистам отказали в аккредитации на фестиваль

На кинофестивале не будет российских журналистов. Россиянам отказали в аккредитации, потому что они не соответствуют европейским ценностям. Организаторы отметили, что ждали, чтобы отношения между Украиной и Россией "наладились". Поскольку этого не произошло, они и одобрили такое решение.

Обратите внимание! Открывать Каннский кинофестиваль должна была картина под названием "Z" французского режиссера Мишеля Азанавичюса. Украинский институт направил официальное письмо с просьбой переименовать фильм. Режиссер согласился и сменил название на "Cut". Так он поддержал Украину.

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