Лиев Шрайбер написал пост в инстаграме о проекте психологической помощи Ukraine Needs You и призвал украинцев обращаться за помощью к психологам, не решать проблемы самостоятельно. И также отметил, что украинцы очень героическая нация, передает 24 канал.

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Лиев Шрайбер призвал украинцев обращаться к психологам

Это Елена Коссак. Она работает терапевтом в некоммерческой организации Ukraine Needs You, которая занимается исключительно собиранием денег для предоставления решений в области психического здоровья всем пострадавшим от войны украинцам,

– рассказал актер.



Лиев Шрайбер и психологиня Елена Коссак / Фото Елены Коссак

Недавно Лиев был в Перемышле и готовил борщ для украинских беженцев. Теперь, как известно, актер занимается проектом психологической помощи украинцам.

"Наша опытная команда психологов будет работать на горячей линии круглосуточно и без выходных, и мы доступны через видеосвязь или телефон. Эта горячая линия является безопасным убежищем для тех, кому необходимо рассказать о том, через что они проходят, и получить надлежащее руководство от квалифицированного медицинского персонала, чтобы обеспечить их психическое здоровье и стабильность. В дополнение к этому мы будем поставлять журналы, компьютеры и телефоны не имеющим доступа, необходимого для использования этих услуг", – отметил он.

Кроме того, он призвал делать пожертвования: "Чтобы поддержать Елену и Ukraine Needs You, перейдите по ссылке http: usukraine.org/bluecheck или перейдите по ссылке в моей биографии и сделайте пожертвования".