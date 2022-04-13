Мировые звезды продолжают поддерживать Украину. Кроме Лива, по Украине ездит режиссер "007: Не время умирать" Кэри Фукунага и развозит горячие обеды для пострадавших от войны, также вместе с World Central Kitchen.

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Лив Шрайбер готовит горячий борщ для украинцев в Перемышле

В соцсети инстаграм Лив Шрайбер опубликовал несколько "вкусных" фото и видео, сделанных во время приготовления украинского традиционного блюда.

Борщ для 1500 (людей, – Кино 24)! World Central Kitchen продолжает оставаться неправительственной организацией, обслуживающей и кормящей тех, кто потерял почти все. Огромное спасибо всем чрезвычайным волонтерам. И главное – каждому из вас, кто пожертвовал @wckitchen, @bluecheckukraine, или @us.ukraine. Так держать!,

– написал актер.

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Актер даже поделился с подписчиками снимками мозолей и порезов, которые получил во время приготовления. Таким образом, Лив пошутил, что прошел "боевое крещение" у повара.

День 2. Готовим на польско-украинской границе с WCK. Я очень горжусь своим волдырем. Все повара говорят, что это настоящий почетный знак,

– написал Лив и попросил всех пожертвовать деньги Украине.

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