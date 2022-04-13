Світові зірки продовжують підтримувати Україну. Окрім Лієва, Україною їздить режисер "007: Не час помирати" Кері Фукунага і розвозить гарячі обіди для постраждалих від війни, також разом із World Central Kitchen.

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Лієв Шрайбер готує гарячий борщ для українців у Перемишлі

В соцмережі інстаграм Лієв Шрайбер опублікував кілька "смачних" фото та відео, які були зроблені під час приготування української традиційної страви.

Борщ для 1500 (людей, – Кіно 24)! World Central Kitchen продовжує залишатися неурядовою організацією, яка обслуговує та годує тих, хто втратив майже все. Величезне спасибі всім надзвичайним волонтерам. І головне – кожному з вас, хто пожертвував @wckitchen, @bluecheckukraine, або @us.ukraine Так тримати!,

– написав актор.

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Актор навіть поділився з підписниками знімками мозолів та порізів, які він отримав під час готування. Таким чином, Лієв пожартував, що пройшов "бойове хрещення" в кухаря.

День 2. Готуємо на польсько-українському кордоні із WCK. Я дуже пишаюся своїм пухирем. Усі кухарі кажуть, що це справжній почесний знак,

– написав Лів та попросив усіх пожертвувати гроші Україні.

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