Лієв Шрайбер написав пост в інстаграмі про проєкт психологічної допомоги Ukraine Needs You та закликав українців звертатись по допомогу до психологів, не розв'язувати проблеми самотужки. І також зазначив, що українці дуже героїчна нація, передає 24 канал.

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Лієв Шрайбер закликав українців звертатися до психологів

Це Олена Коссак. Вона працює терапевтом у некомерційній організації Ukraine Needs You, яка займається виключно збиранням грошей для надання рішень у галузі психічного здоров'я всім українцям, які постраждали від війни,

– розповів актор.



Лієв Шрайбер та психологиня Олена Коссак / Фото Олени Коссак

Нещодавно Лієв був у Перемишлі та готував борщ для українських біженців. Тепер, як відомо, актор займається проєктом психологічної допомоги українцям.

"Наша досвідчена команда психологів працюватиме на гарячій лінії цілодобово і без вихідних, і ми доступні через відеозв'язок або телефон. Ця гаряча лінія є безпечним притулком для тих, кому необхідно розповісти про те, через що вони проходять, і отримати належний посібник від кваліфікованого медичного персоналу, щоб забезпечити їхнє психічне здоров'я та стабільність. На додаток до цього ми будемо постачати журнали, комп'ютери та телефони тим, хто не має доступу, необхідного для використання цих послуг", – зазначив він.

Окрім того, він закликав робити пожертви: "Щоб підтримати Олену та Ukraine Needs You, перейдіть за посиланням http: usukraine.org/bluecheck або перейдіть за посиланням у моїй біографії та зробіть пожертвування".