"Ты — следующая": Джоан Роулинг угрожают из-за поддержки Салмана Рушди, на которого покушались

Американская писательница Джоан Роулинг поддержала 75-летнего британского писателя Салмана Рушди, которого несколько дней назад планировали убить. После этого автор книг о Гарри Поттере получила угрозы в твиттере со словами "Ты следующая".

Полиция расследует угрозу в адрес Джоан Роулинг из-за твита покушения на Салмана Рушди. Отметим, что в комментариях писателю она написала: "Ужасные новости. Чувствую себя очень плохо прямо сейчас. Пусть с ним все будет хорошо".

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Джоан Роулинг угрожают

Пользователь твиттера под именем Мейер Асиф Азиз ответил: "Не волнуйся, ты следующая". Как сообщило BBC, по этому же аккаунту поддерживали нападающего Рушди. Его уже удалили.

Роулинг одновременно поделилась скриншотами угрозы и поблагодарила всех, кто направил слова поддержки. "Привлечена полиция", – написала она.



Джоан Роулинг угрожают / Скриншот с твиттера

Представитель полиции Шотландии заявил: "Мы получили уведомление об онлайн-угрозах, и сотрудники полиции проводят расследование".

В заявлении боссы Warner Bros Discovery (WBD), развлекательной компании, стоящей за экранизацией серии романов Роулинг о Гарри Поттере, заявили, что они решительно осуждают угрозы в адрес автора.

Мы поддерживаем ее и всех авторов, повествователей и творцов, которые смело выражают свое творчество и мысли. WBD верит в свободу выражения мнений, мирный дискурс и поддержку тех, кто предлагает свои взгляды на публичной арене,

– говорится в заявлении.

"Мысленно с сэром Салманом Рушди и его семьей после бессмысленного акта насилия в Нью-Йорке. Компания решительно осуждает любые формы угроз, насилия или запугивания, когда мысли и убеждения могут расходиться", – дополнила WBD.

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Роулинг призвала твиттер принять меры

Она написала: "У @TwitterSupport есть шанс на какую-либо поддержку?". Ответ от твиттера, по словам Роулинг, был таким: "После изучения доступной информации мы определили, что в контенте, о котором вы сообщили, не было нарушений правил соцсети. Мы ценим вашу помощь и призываем вас обращаться в будущем, если вы обнаружите какие-то потенциальные нарушения".

В ответ Роулинг спросила: "Это ваши рекомендации, верно?" Насилие: Вы не можете угрожать насилием в отношении отдельной личности или группы людей. Мы также запрещаем выявление насилия или терроризма". На этот счет твиттер еще не ответил.

Что известно о состоянии Рушди

– одна из многих писательниц и писателей, выразивших беспокойство по поводу Рушди. В частности Нил Гейман, Стивен Кинг и Уильям Далримпл описали нападение как "ужасный день для литературы, свободы слова и для авторов во всем мире".

Напомним, нападение на 75-летнего британского писателя индийского происхождения произошло в Институте Чакотва в штате Нью-Йорк, где Салман Рудши должен был выступить с лекцией. Нападающий выбежал прямо на сцену.

Рушди остался в больнице с серьезными травмами, но ему уже не нужна ИВЛ. Он разговаривает и шутит. У 75-летнего мужчины повреждена печень и нервные связи в руке и глазу. Вероятно, он не будет видеть на травмированный глаз.