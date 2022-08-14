О смерти женщины в инстаграмме сообщила ее родная сестра. Она написала, что Дениз Дауз направилась навстречу их семье в вечной жизни 13 августа.

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Дениз Ивонн Дауз была удивительной сестрой, непревзойденной, прославленной актрисой, наставницей и режиссером. Она была моим лучшим другом и последним членом семьи. Дениз любила вас всех. Я знаю, что она наблюдает за нами с любовью. Я прошу уединения и ваших молитв,

– говорится в сообщении.

Несколько дней назад сестра сообщала о госпитализации сестры. Она просила поддержки и молитв за Дениз. Женщина страдала вирулентной формой менингита.



Умерла Дениз Дауз / Фото из инстаграмма актрисы

Что известно о Денизе Даузе

Больше киноактрису помнят по роли миссис Ивонн Тизли в сериале "Район Беверли-Гиллз".

Также она сыграла судью Ребекку Дамсен в сериале "Страж" и врача Ронду Пайн в сериале "Опасность".

В частности ее можно было увидеть в таких кинолентах, как "Анатомия страсти", "Доктор Хаус", "Кости", "Реквием по мечте", "Анатомия Грей", "Совершенно секретно", "Снегопад", "Стамптаун" и многие другие .

Женщина не была замужем и не имела детей.

Напомним, что днем ранее умерла другая американская актриса – 53-летняя Энн Гейч, совершившая ДТП под наркотиками. В больнице она впала в кому, а впоследствии у нее констатировали смерть мозга. Родные приняли решение отключить ее от аппаратов.