Про смерть жінки в інстаграмі повідомила її рідна сестра. Вона написала, що Деніз Дауз вирушила назустріч їхній родині у вічному житті 13 серпня.
До слова Зірка серіалу "Район Беверлі-Гіллз" впала в кому: лікарі поки не можуть дати прогнозів
Деніз Івонн Дауз була дивовижною сестрою, неперевершеною, прославленою актрисою, наставницею та режисеркою. Вона була моїм найкращим другом і останнім членом родини. Деніз любила вас усіх. Я знаю, що вона спостерігає за нами з любов’ю. Я прошу усамітнення і ваших молитов,
– йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що кілька днів тому сестра повідомляла про госпіталізацію сестри. Вона просила підтримки та молитов за Деніз. Жінка страждала на вірулентну форму менінгіту.
Померла Деніз Дауз / Фото з інстаграму акторки
Що відомо про Деніз Дауз
- Найбільше кіноакторку пам'ятають за роллю місіс Івонн Тізлі у серіалі "Район Беверлі-Гіллз".
- Також вона зіграла суддю Ребеку Дамсен у серіалі "Страж" та лікарку Ронду Пайн у серіалі "Небезпека".
- Зокрема її можна було побачити у таких кінострічках, як "Анатомія пристрасті", "Доктор Хаус", "Кістки", "Реквієм по мрії", "Анатомія Грей", "Цілком таємно", "Снігопад", "Стамптаун" та багато інших.
- Жінка не була одруженою та не мала дітей.
Нагадаємо, що днем раніше померла інша американська акторка – 53-річна Енн Гейч, яка скоїла ДТП під наркотиками. У лікарні вона впала в кому, а згодом у неї констатували смерть мозку. Так, рідні прийняли рішення відключити її від апаратів.