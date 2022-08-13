Енн Гейч померла у віці 53 років. У неї залишилося двоє синів – 20-річний Гомер і 13-річний Атлас.

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Ми з братом Атласом втратили маму. Після шести днів майже неймовірних емоційних перепадів я залишився з глибоким безмовним сумом. Сподіваюся, моя мама звільнилася від болю… Спочивай з миром, мамо, я люблю тебе,

– публічно попрощався 20-річний Гомер.

"Ми втратили яскраве світло, добру та найрадіснішу душу, люблячу матір і вірного друга. Будемо дуже сумувати за Енн, але вона житиме завдяки своїм прекрасним синам, своїй культовій роботі", – прокоментував представник родини Енн Гейч.

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Варто додати, через тяжку гіпоксичну травму головного мозку акторка не мала шансів вижити, але її під'єднали до апарату життєзабезпечення, щоб медики могли встановити, чи можна використати її органи для донорства. Цього хотіла сама Енн Гейч.

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