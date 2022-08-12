Ще в п'ятницю, 5 серпня, машина Енн Гейч врізалася в будинок в Лос-Анджелесі. Упродовж години часу 59 пожежників гасили полум’я і намагалися врятувати Енн з палаючого авто.

Читайте також Зірка серіалу "Район Беверлі-Гіллз" впала в кому: лікарі поки не можуть дати прогнозів

Енн Гейч відключать від системи життєзабезпечення: констатували смерть мозку

Сім'я та друзі Енн Гейч сподівалися на диво після жахливої ​​автокатастрофи, однак цього не сталося. ЇЇ рідні зараз вирішують відключити її від системи життєзабезпечення після того, як у неї констатували смерть мозку.

Наразі її тримають на апараті штучної вентиляції легенів доти, доки не буде визначено, чи можна пожертвувати будь-які органи, не пошкоджені внаслідок аварії та пожежі. "Вона вже давно вирішила пожертвувати свої органи, і її тримають на апараті життєзабезпечення, щоб визначити, чи вони життєздатні", – повідомила сім’я.

Ми хочемо подякувати всім за добрі побажання та молитви щодо одужання Енн, а також подякувати відданому персоналу і чудовим медсестрам, які доглядали її в опіковому центрі Гроссмана в лікарні Вест-Хіллз,

– йдеться в заяві рідних.

"На жаль, через нещасний випадок Енн Гейч отримала тяжку гіпоксичну травму головного мозку і залишається в комі у критичному стані. Вона не виживе", – сказав Deadline представник сім'ї та друзів Гейч.

За словами поліції, в організмі Енн Гейч були наркотики, згідно з тестами, проведеними після автомобільної аварії.

Енн Гейч постраждала внаслідок ДТП: дивіться відео

Її колеги згадують її як актрису з великим серцем: "Справою усього життя вона вважала свій незвичайний талант, поширення доброти та радості. Її пам’ятатимуть за мужність, чесність, щирість. Нам дуже не вистачатиме її світла".

Енн Гейч: фільмографія акторки

Голлівудська акторка, номінантка премії Еммі 2010 року, знялася в американському психологічнім трилері "Година істини", драматичнім серіалі "Поліція Чикаго". А ще у таких проєктах: