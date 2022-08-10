Про важкий стан та хворобу акторки повідомила її сестра Трейсі. У соцмережах вона звернулася до підписників Дауз та повідомила причини коми. До слова, лікарі наразі не можуть давати прогнозів.

Читайте також Померла Олівія Ньютон-Джон, яка зіграла з Джоном Траволтою у фільмі "Бріолін": спогади колег

Деніз Дауз впала в кому

Я прошу підтримки й молитов за мене, мою сестру і єдину найближчу сім'ю Деніз Дауз. Нині вона перебуває у лікарні у комі, викликаній вірулентною формою менінгіту,

– написала Трейсі.

Менінгіт – це запалення захисних оболонок головного або спинного мозку людини. Бактеріальна або вірусна інфекція зазвичай викликає запальний процес.

За словами сестри, лікарі не знають, коли Дауз вийде з коми, оскільки вона не була спричинена медичними препаратами. "Вона яскрава акторка та режисер, у неї попереду багато років", – доповнила вона.

Трейсі також поділилася, що дуже важко переживає цю подію, втім, намагається не сумувати, а підтримувати тих, хто цього потребує.

"Думки, молитви та підтримка дуже цінуються. Я прочитала ваші коментарі та хочу подякувати всім", – підсумувала сестра.



Деніз Дауз впала в кому / Скриншот з інстаграму зірки

Фільмографія Деніз Дауз

Окрім роллі Івонн Тізлі у драматичному телесеріалі "Район Беверлі-Гіллз", актриса зіграла у:

"Реквієм по мрії";

"Анатомія Грей";

"Цілком таємно";

"Касл";

"Снігопад";

"Стамптаун".

"Район Беверлі-Гіллз" 1990 – 2000: дивіться відео