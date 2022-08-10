Про важкий стан та хворобу акторки повідомила її сестра Трейсі. У соцмережах вона звернулася до підписників Дауз та повідомила причини коми. До слова, лікарі наразі не можуть давати прогнозів.
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Деніз Дауз впала в кому
Я прошу підтримки й молитов за мене, мою сестру і єдину найближчу сім'ю Деніз Дауз. Нині вона перебуває у лікарні у комі, викликаній вірулентною формою менінгіту,
– написала Трейсі.
За словами сестри, лікарі не знають, коли Дауз вийде з коми, оскільки вона не була спричинена медичними препаратами. "Вона яскрава акторка та режисер, у неї попереду багато років", – доповнила вона.
Трейсі також поділилася, що дуже важко переживає цю подію, втім, намагається не сумувати, а підтримувати тих, хто цього потребує.
"Думки, молитви та підтримка дуже цінуються. Я прочитала ваші коментарі та хочу подякувати всім", – підсумувала сестра.
Деніз Дауз впала в кому / Скриншот з інстаграму зірки
Фільмографія Деніз Дауз
Окрім роллі Івонн Тізлі у драматичному телесеріалі "Район Беверлі-Гіллз", актриса зіграла у:
- "Реквієм по мрії";
- "Анатомія Грей";
- "Цілком таємно";
- "Касл";
- "Снігопад";
- "Стамптаун".
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