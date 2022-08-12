Еще в пятницу, 5 августа, машина Энн Хеч врезалась в дом в Лос-Анджелесе. В течение часа времени 59 пожарных гасили пламя и пытались спасти Энн из горящего авто.

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Энн Хеч отключат от системы жизнеобеспечения: констатировали смерть мозга

Семья и друзья Энн Хеч надеялись на чудо после ужасающей автокатастрофы, однако этого не произошло. Ее родные сейчас решают отключить ее от системы жизнеобеспечения после того, как у нее констатировали смерть мозга.

Сейчас ее держат на аппарате искусственной вентиляции легких, пока не будет определено, можно ли пожертвовать какие-либо органы, не поврежденные в результате аварии и пожара. "Она уже давно решила пожертвовать свои органы, и ее держат на аппарате жизнеобеспечения, чтобы определить, жизнеспособны ли они", – сообщила семья.

Мы хотим поблагодарить всех за добрые пожелания и молитвы по поводу выздоровления Энн, а также поблагодарить преданного персонала и замечательных медсестр, которые ухаживали за ней в ожоговом центре Гроссмана в больнице Вест-Хиллз,

– говорится в заявлении родных.

"К сожалению, из-за несчастного случая Энн Хеч получила тяжелую гипоксическую травму головного мозга и остается в коме в критическом состоянии. Она не выживет", – сказал Deadline представитель семьи и друзей Гейч.

По словам полиции, в организме Энн Хеч были наркотики, согласно тестам, проведенным после автомобильной аварии.

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Ее коллеги вспоминают ее как актрису с большим сердцем: "Делом всей жизни она считала свой недюжинный талант, распространение доброты и радости. Ее будут помнить за мужество, честность, искренность. Нам очень не хватит ее света".

Энн Хеч: фильмография актрисы

Голливудская актриса, номинант премии Эмми в 2010 году, снялась в американском психологическом триллере "Час истины", драматическом сериале "Полиция Чикаго". А еще в таких проектах: