Энн Хеч скончалась в возрасте 53 лет. У нее осталось двое сыновей – 20-летний Гомер и 13-летний Атлас.

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Мы с братом Атласом потеряли маму. После шести дней почти невероятных эмоциональных перепадов я остался с глубокой безмолвной грустью. Надеюсь, моя мама освободилась от боли… Покойся с миром, мама, я люблю тебя,

– публично простился 20-летний Гомер.

"Мы потеряли яркий свет, добрую и радостную душу, любящую мать и верного друга. Будем очень скучать по Энн, но она будет жить благодаря своим прекрасным сыновьям, своей культовой работе", – прокомментировал представитель семьи Энн Хеч.

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Стоит добавить, из-за тяжелой гипоксической травмы головного мозга у актрисы не было шансов выжить, но ее подключили к аппарату жизнеобеспечения, чтобы медики могли установить, можно ли использовать ее органы для донорства. Этого хотела сама Энн Хеч.

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