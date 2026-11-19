От них невозможно оторваться до финальных титров, пишет 24 Канал.

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"Таксист" (1976)

Рейтинг IMDb: 8,2

Ветеран войны во Вьетнаме Трэвис Бикл страдает от хронической бессонницы и устраивается ночным таксистом в Нью-Йорке. Наблюдая за моральным упадком ночного города, он все глубже погружается в собственные навязчивые идеи об очищении улиц от "грязи". На его пути появляется 12-летняя проститутка Айрис, которую мужчина решает спасти от жестокого сутенера любой ценой. Эта роль принесла юной Джоди Фостер первую номинацию на премию "Оскар" и открыла ей путь в большое кино.

"Таксист": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают мощную режиссуру Мартина Скорсезе и актерскую игру юной Фостер. В то же время отдельные обозреватели отмечают чрезмерную жестокость финальной сцены и мрачную безысходность сюжета.

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"Обвиняемые" (1988)

Рейтинг IMDb: 7,1

Жизнь официантки Сары Тобиас рушится после того, как группа мужчин жестоко насилует ее в задней комнате местного бара на глазах у толпы. Прокурор Кэтрин Мерфи сначала соглашается на мягкую сделку с преступниками, однако впоследствии видит, насколько сильно эта несправедливость травмирует потерпевшую. Вместе женщины решают пойти против системы и привлечь к ответственности не только нападавших, но и равнодушных свидетелей, подстрекавших к преступлению. За эту пронзительную роль актриса получила свою первую золотую статуэтку "Оскар".

"Обвиняемые": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes киноэксперты хвалят честность фильма и эмоциональную игру Джоди Фостер, которая безупречно передала боль и достоинство героини.

"Молчание ягнят" (1991)

Рейтинг IMDb: 8,6

Молодая курсантка академии ФБР Клариса Старлинг получает опасное задание. Ей предстоит допросить заключенного психиатра-каннибала Ганнибала Лектера, чтобы составить психологический портрет серийного убийцы по прозвищу Буффало Билл. Между хрупкой агенткой и проницательным манипулятором начинается напряженная интеллектуальная игра, где каждая подсказка стоит ей новых воспоминаний из ее болезненного детства. Время уходит, ведь маньяк похитил дочь сенаторши, и только Клариса способна вовремя выйти на его след.

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"Молчание ягнят": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают блестящий сценарий и актерскую игру Джоди Фостер и Энтони Хопкинса.

"Контакт" (1997)

Рейтинг IMDb: 7,5

Астроном Элли Эрроуэй с детства мечтала услышать голоса других цивилизаций. Поэтому героиня посвятила всю свою взрослую жизнь поиску внеземного разума. Однажды ее радиотелескопы фиксируют загадочный сигнал из системы звезды Вега, в котором ученые расшифровывают чертежи неизвестного космического аппарата. Пока мир спорит о религиозных и политических последствиях открытия, Элли борется за право стать первым человеком, который отправится в неизведанное путешествие.

"Контакт": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes кинокритики отмечают умный подход к научной фантастике и глубокую человечность образа, созданного Джоди Фостер. Однако часть рецензентов критикует затянутый хронометраж и чрезмерную сентиментальность финального объяснения событий.

Кстати, 19 ноября свой день рождения также отмечает Мег Райан. По этому случаю мы опубликовали подборку самых интересных фильмов с ее участием.