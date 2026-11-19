Від них неможливо відірватися до фінальних титрів, пише 24 Канал.

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"Таксист" (1976)

Рейтинг IMDb: 8,2

Ветеран війни у В'єтнамі Тревіс Бікл страждає від хронічного безсоння і влаштовується нічним таксистом у Нью-Йорку. Спостерігаючи за моральним занепадом нічного міста, він дедалі глибше занурюється у власні нав'язливі ідеї про очищення вулиць від "бруду". На його шляху з'являється 12-річна повія Айріс, яку чоловік вирішує врятувати від жорстокого сутенера за будь-яку ціну. Ця роль принесла юній Джоді Фостер першу номінацію на премію "Оскар" і відкрила їй дорогу у велике кіно.

"Таксист": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають потужну режисуру Мартіна Скорсезе та акторську гру юної Фостер. Водночас поодинокі оглядачі зауважують надмірну жорстокість фінальної сцени та похмуру безвихідь сюжету.

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"Обвинувачені" (1988)

Рейтинг IMDb: 7,1

Життя офіціантки Сари Тобіас руйнується після того, як компанія чоловіків жорстоко ґвалтує її у задній кімнаті місцевого бару на очах у натовпу. Прокурорка Кетрін Мерфі спочатку погоджується на м'яку угоду зі злочинцями, проте згодом бачить, як сильно ця несправедливість травмує потерпілу. Разом жінки вирішують піти проти системи та притягнути до відповідальності не лише нападників, а й байдужих свідків, які підбурювали злочин. За цю пронизливу роботу акторка здобула свою першу золоту статуетку "Оскар".

"Обвинувачені": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes кіноексперти хвалять чесність фільму та емоційну гру Джоді Фостер, яка бездоганно передала біль і гідність героїні.

"Мовчання ягнят" (1991)

Рейтинг IMDb: 8,6

Молода курсантка академії ФБР Клариса Старлінг отримує небезпечне завдання. Вона мусить розпитати ув'язненого психіатра-канібала Ганнібала Лектера, щоб скласти психологічний портрет серійного вбивці на прізвисько Буффало Білл. Між тендітною агенткою та проникливим маніпулятором починається напружена інтелектуальна гра, де кожна підказка коштує нових спогадів із її болісного дитинства. Час спливає, адже маніяк викрав доньку сенаторки, і лише Клариса здатна вчасно вийти на його слід.

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"Мовчання ягнят": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають блискучий сценарій та акторську гру Джоді Фостер і Ентоні Гопкінса.

"Контакт" (1997)

Рейтинг IMDb: 7,5

Астрономка Еллі Ерровей із дитинства мріяла почути голоси інших цивілізацій. Тож героїня присвятила все своє доросле життя пошуку позаземного розуму. Одного дня її радіотелескопи фіксують загадковий сигнал із системи зірки Вега, у якому вчені розшифровують креслення невідомого космічного апарата. Поки світ сперечається про релігійні та політичні наслідки відкриття, Еллі бореться за право стати першою людиною, яка вирушить у незвідану подорож.

"Контакт": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes кінокритики відзначають розумний підхід до наукової фантастики та глибоку людяність образу, який створила Джоді Фостер. Проте частина рецензентів критикує затягнутий хронометраж та надмірну сентиментальність фінального пояснення подій.

До речі, 19 листопада свій день народження також святкує Мег Раян. З цієї нагоди ми опублікували добірку найцікавіших фільмів з нею.