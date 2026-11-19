Мег Раян у стрічці "Коли Гаррі зустрів Саллі" / Кадр з фільму
19 листопада святкує день народження Мег Раян – акторка, чия щира усмішка та легка розгубленість у кадрі визначили обличчя романтичного кіно 1990-х.
З нагоди свята 24 Канал зібрав відомі фільми за її участю, які дарують затишок і нагадують про силу справжніх почуттів.
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"Коли Гаррі зустрів Саллі" (1989)
Рейтинг IMDb: 7,7
Гаррі та Саллі знайомляться після випуску з університету, проте їхня перша спільна поїздка до Нью-Йорка перетворюється на запеклу суперечку про стосунки. Протягом дванадцяти років вони випадково перетинаються на різних етапах життя, діляться невдачами в коханні та поступово стають найкращими друзями. Головне питання, на яке обоє шукають відповідь: чи здатні чоловік і жінка зберегти суто дружній зв'язок без романтичного підтексту?
"Коли Гаррі зустрів Саллі": дивіться трейлер фільму онлайн
Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають дотепні діалоги Нори Ефрон та неймовірну екранну хімію між Мег Раян і Біллі Крісталом. Водночас поодинокі кіноексперти зауважують певну ідеалізацію нью-йоркського життя та передбачуваність фінального повороту.
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"Несплячі в Сієтлі" (1993)
Рейтинг IMDb: 6,8
Після смерті дружини архітектор Сем переїжджає з сином до Сієтла, але ніяк не може впоратися з втратою. Напередодні Різдва хлопчик телефонує в радіоефір і розповідає всій країні, що його татові конче потрібна нова кохана. Цю зворушливу розмову випадково чує журналістка Енні з Балтимора, яка якраз готується до власного весілля, проте раптом відчуває непереборний потяг до незнайомця. Герої живуть на різних узбережжях країни і навіть не знають одне одного в обличчя, але доля наполегливо підштовхує їх до зустрічі на даху хмарочоса.
"Несплячі в Сієтлі": дивіться трейлер фільму онлайн
Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти хвалять теплу атмосферу стрічки та природну чарівність акторського дуету Мег Раян і Тома Генкса. Водночас частина оглядачів вказує на те, що головні герої майже не взаємодіють у кадрі до самого фіналу, а сюжет тримається на щасливих збігах.
"Коли чоловік кохає жінку" (1994)
Рейтинг IMDb: 6,6
На перший погляд, шлюб Еліс та Майкла здається взірцем сімейної гармонії, де панують довіра та турбота про двох доньок. Насправді ж зразкова сім'я живе на межі прірви через приховану алкогольну залежність Еліс, яка невідворотно ламає її долю та ставить під удар найрідніших. Коли жінка наважується лягти в реабілітаційну клініку, подружжю доводиться заново вибудовувати стосунки в новій реальності.
"Коли чоловік кохає жінку": дивіться трейлер фільму онлайн
Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes кіноексперти високо оцінюють сміливу та щиру гру Мег Раян, якій вдалося уникнути фальші у складній драматичній ролі. Однак критики зауважують надмірну мелодраматичність окремих сцен та дещо затягнутий хронометраж другої половини фільму.
"Французький поцілунок" (1995)
Рейтинг IMDb: 6,6
Скромна вчителька Кейт страшенно боїться літаків, але долає власну фобію і вирушає до Парижа. Вона хоче повернути свого нареченого, який закохався у француженку. У салоні літака її сусідом стає чарівний, але безцеремонний аферист Люк, який непомітно ховає в сумці дівчини викрадене діамантове намисто. У Франції їхні шляхи знову перетинаються, і хитрий злодій пропонує Кейт власну допомогу в завоюванні колишнього.
"Французький поцілунок": дивіться трейлер фільму онлайн
Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають легкий гумор, мальовничі краєвиди Франції та яскравий контраст між героями Мег Раян і Кевіна Клайна. Проте частина авторів вказує на шаблонність романтичної лінії та надмірну ексцентричність деяких комедійних епізодів.
Якщо вам подобаються романтичні комедії, то маємо для вас добірку цікавих фільмів про кохання.
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