24 Канал зібрав чотири фільми для тих, кому сподобалася "Матриця" і хочеться ще сильніше заплутатися в тому, де закінчується реальність і починається ілюзія. У цих стрічках є симуляції, паралельні світи, дивні експерименти та сюжетні повороти, які змушують подумки повертатися до окремих сцен навіть після фінальних титрів.

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"Темне місто" (1998)

Рейтинг IMDb: 7,5/10

Жанр: фантастика, детектив, трилер.

Що, якби хтось міг змінювати ваше життя, поки ви спите? Переписувати спогади, змінювати особистість і навіть перебудовувати місто навколо вас? Саме з такої моторошної ідеї починається фільм Алекса Прояса "Темне місто".

Головний герой Джон Мердок прокидається в готельному номері й не може пригадати, що з ним сталося. Поруч він знаходить тіло вбитої жінки, а невдовзі дізнається, що поліція розшукує його за серію жорстоких злочинів. Чоловік намагається відновити пам'ять і зрозуміти, хто він насправді.

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Однак місто, у якому відбуваються події, приховує значно страшнішу таємницю. Тут ніколи не сходить сонце, люди засинають опівночі, а загадкові незнайомці здатні змінювати навколишній світ. І що більше Джон дізнається, то сильніше сумнівається в реальності, яку раніше вважав єдино можливою.

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Дивіться трейлер фільму "Темне місто" онлайн:

"Тринадцятий поверх" (1999)

Рейтинг IMDb: 7,0/10

Жанр: фантастика, детектив, трилер.

А якщо світ, у якому ви живете, – лише комп'ютерна програма? І десь за її межами є люди, які можуть спостерігати за кожним вашим кроком? У фільмі "Тринадцятий поверх" ця думка перетворюється на основу загадкового детективу.

Комп'ютерний науковець Дуглас Голл бере участь у розробці незвичайної системи віртуальної реальності. Вона настільки реалістична, що її мешканці навіть не здогадуються про своє справжнє походження. Проте після загадкового вбивства наставника Дуглас опиняється серед головних підозрюваних і починає самостійно шукати відповіді.

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Поступово чоловік натрапляє на докази, які змушують його поставити під сумнів не лише власні спогади, а й саму природу світу. Адже якщо одна реальність може бути штучно створеною, хто гарантує, що наступна не є такою самою?

Дивіться трейлер фільму "Тринадцятий поверх" онлайн:

"Екзистенція" (1999)

Рейтинг IMDb: 6,8/10

Жанр: фантастика, трилер, жахи.

Віртуальна реальність, у яку можна буквально підключитися, незвичайні біологічні пристрої та гра, з якої не так просто вийти. Саме такий світ створив режисер Девід Кроненберг у фантастичному трилері "Екзистенція".

У центрі історії – талановита розробниця відеоігор Аллегра Геллер. Під час презентації її нового проєкту на жінку нападає озброєний фанатик. Рятуючись від переслідувачів, вона разом із молодим співробітником Тедом вирішує перевірити, чи не пошкоджена гра. Для цього вони занурюються у віртуальний світ, де звичайні правила більше не працюють.

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Але є одна проблема: чим довше герої перебувають усередині гри, тим складніше зрозуміти, чи справді вони повернулися до реальності. Межа між вигаданими подіями та справжнім життям поступово зникає, а глядач разом із персонажами намагається розібратися, що відбувається насправді.

Дивіться трейлер фільму "Екзистенція" онлайн:

"Зв'язок" (Coherence, 2013)

Рейтинг IMDb: 7,1/10

Жанр: фантастика, трилер, детектив.

Вісім друзів збираються на звичайну вечерю. Розмови, жарти, келихи вина – нічого не віщує біди. Але саме цього вечора повз Землю пролітає комета, після чого починають відбуватися речі, яким неможливо знайти логічне пояснення.

Спочатку в будинку зникає електрика, а телефонний зв'язок перестає працювати. Згодом компанія помічає дивні явища неподалік і вирішує з'ясувати, що відбувається. Та дуже швидко вечірка перетворюється на справжній кошмар: герої стикаються з подіями, які змушують їх сумніватися у власній пам'яті, знайомих людях і навіть самих собі.

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Особливість "Зв'язку" в тому, що режисер Джеймс Ворд Біркіт не потребував величезного бюджету чи масштабних спецефектів, щоб створити напружену фантастичну історію. Майже вся дія відбувається в межах одного будинку, але від цього стає лише тривожніше.

Дивіться трейлер фільму "Зв'язок" онлайн:

Якщо ж хочеться ще трохи поблукати світами, де звичні закони не діють, зверніть увагу на чотири фільми, у яких магія здається справжньою.