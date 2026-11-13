Як у "Гаррі Поттері", але без Гоґвортсу: 4 фільми, де магія здається справжньою

Улюблені фентезі повертають нас у дитинство, коли здавалося, що магія може ховатися за кожним рогом. І хоча Гоґвортс уже став культовим, є чимало інших історій, здатних подарувати таке саме відчуття дива. 24 Канал підготував чотири фільми, які відкриють двері у світи, де звичайне легко перетворюється на справжню магію

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"Зоряний пил" (2007)

Рейтинг IMDb: 7,6/10

Жанр: фентезі, пригоди, романтика.

А що, якби зірка, яка падає з неба, виявилася не просто небесним тілом, а справжньою дівчиною? Саме з такого незвичайного відкриття починається історія фільму "Зоряний пил" режисера Метью Вона.

У центрі сюжету – юнак Трістан, який обіцяє коханій дістати зірку, що впала за межами його рідного містечка. Проте, перетнувши кам'яну стіну, яка відділяє звичайний світ від чарівного королівства, він потрапляє у місце, де живуть відьми, літають пірати, а за магічними істотами полюють небезпечні вороги. Особливість цієї стрічки – у її казковій атмосфері, де поруч із небезпекою завжди є місце гумору, романтиці та несподіваним пригодам.

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Дивіться трейлер фільму "Зоряний пил" онлайн:

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"Хроніки Нарнії: Лев, чаклунка та шафа" (2005)

Рейтинг IMDb: 6,9/10

Жанр: фентезі, пригоди, сімейний.

Звичайна шафа може виявитися набагато більшим, ніж місцем для зберігання одягу. Для чотирьох дітей вона стає входом до Нарнії – засніженого королівства, де живуть фавни, кентаври, велетні та інші казкові істоти.

Під час Другої світової війни брати й сестри Певенсі переїжджають до заміського будинку, де випадково знаходять незвичайний портал. За його дверима на них чекає світ, у якому вже багато років панує Біла чаклунка, а зима, здається, ніколи не закінчиться.

Та найбільше вражає не сама подорож, а відчуття, що за кожним поворотом на героїв чекає щось незвідане. Режисер Ендрю Адамсон поєднав у стрічці масштабні пригоди, міфологічних персонажів і справжню казкову атмосферу. А ще тут є Аслан – величний лев, який став одним із найвпізнаваніших образів кінофентезі.

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Дивіться трейлер фільму "Хроніки Нарнії: Лев, чаклунка та шафа" онлайн:

"Дім дивних дітей міс Перегрін" (2016)

Рейтинг IMDb: 6,7/10

Жанр: фентезі, пригоди, драма, сімейний.

Не всі незвичайні діти навчаються в школах магії. Деякі з них живуть у будинку, де час застряг в одному дні, а кожен мешканець має здібність, яка відрізняє його від інших.

Саме таке місце знаходить Джейкоб після загадкових підказок, залишених його дідусем. Хлопець потрапляє до притулку міс Перегрін, де знайомиться з дітьми, які вміють левітувати, керувати вогнем або ставати невидимими. Однак за незвичайним життям ховається небезпека, а їхня наставниця міс Перегрін має власні секрети.

Режисер Тім Бертон створив особливий всесвіт, у якому казка межує з готикою, а дивовижне часом має доволі моторошний вигляд. Завдяки цьому стрічка не схожа на звичайну історію про магічну школу: тут більше загадок, химерних персонажів і темних таємниць. А Єва Грін у ролі міс Перегрін додає історії особливої загадковості.

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"Будинок з годинником у стінах" (2018)

Рейтинг IMDb: 6,1/10

Жанр: фентезі, пригоди, комедія, містика.

А якщо магія ховається не за порталом і не в далекому королівстві, а просто у стінах старого будинку? Саме таку таємницю доведеться розкрити десятирічному Льюїсу, який після смерті батьків переїжджає до свого дивакуватого дядька.

Нове помешкання хлопця виявляється зовсім не звичайним. Тут живуть незрозумілі механізми, предмети поводяться дивно, а за стінами постійно чути загадкове цокання. Згодом Льюїс дізнається, що його дядько Джонатан та сусідка Флоренс володіють магією, а сам будинок приховує небезпечну таємницю, пов'язану з годинником.

У стрічці режисера Елая Рота зіграли Джек Блек і Кейт Бланшетт. Їхній екранний дует додає історії гумору, а готичні декорації, дивакуваті персонажі та магічні витівки створюють атмосферу, у якій затишок легко змінюється легкою моторошністю. Це варіант для тих, кому хочеться фентезі з нотками містики, але без надмірно похмурого настрою.

Дивіться трейлер фільму "Будинок з годинником у стінах" онлайн:

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