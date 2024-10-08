Сплошное разочарование: "Джокер 2" провалил первый прокатный уикенд

Фильм "Джокер: Безумие на двоих" начал свой путь в кинопрокате со сплошного разочарования среди создателей и фанатов. Хотя мюзикл-триллер смог занять первое место по итогам уикенда, его сборы составили лишь 40 миллионов долларов.

Это число оказалось значительно ниже прогнозов, которые предсказывали. Об этом стало известно из издания Variety.

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Почему "Джокер 2" провалился в первом прокатном уикенде

Сиквел "Джокер: Безумие на двоих" столкнулся с серьезными вызовами, которые могут поставить под угрозу его успех в прокате. На агрегаторе Rotten Tomatoes фильм получил лишь 33% положительных рецензий, что свидетельствует о значительной разочарованности критиков. Эти цифры подчеркивают то, что многие эксперты считают продолжение не таким удачным, как его предшественник.

Дополнительно, фильм получил низкий рейтинг D по системе CinemaScore, что указывает на неудовлетворенность зрителей. Такие отзывы могут существенно повлиять на его дальнейшую карьеру в прокате, ведь негативная реакция может привести к более быстрому снижению интереса со стороны аудитории. Если эта тенденция продолжится, "Джокер 2" рискует не удержаться долго в кинотеатрах, что станет серьезной проблемой для студии Warner Bros.

Кроме того, бюджет ленты впечатляет: он составил 200 миллионов долларов, тогда как первая часть обошлась студии в 65 миллионов долларов. Чтобы покрыть расходы и считать фильм успешным, "Джокер: Безумие на двоих" должен заработать не менее 450 миллионов долларов в мировом прокате. Эта задача выглядит довольно сложной, особенно на фоне нынешних тенденций и негативных отзывов.

Что известно о "Джокер: Безумие на двоих"

По сюжету "Джокер: Безумие на двоих", Артур Флек оказывается в больнице Аркхэм, где ждет суда за преступления, которые он совершил в своем альтер эго – Джокера. Эта замкнутая среда становится местом, где разворачивается внутренняя борьба Артура между его двумя личностями.

В процессе этого конфликта он не только сталкивается с собственными демонами, но и находит настоящую любовь, которая дарит ему надежду и поддержку. Это ощущение близости с другим персонажем открывает Артуру новые горизонты и побуждает его к переосмыслению своей жизни.

"Джокер: Безумие на двоих": смотрите онлайн трейлер фильма

Кроме того, во время своего пребывания в больнице, Артур найдет музыку, которая всегда жила в нем. Эта музыка становится важным элементом его идентичности и самовыражения, придавая ему силы в моменты отчаяния. Она становится не только способом бегства от реальности, но и средством для раскрытия своих чувств и переживаний.

Таким образом, сюжет фильма исследует глубокие темы идентичности, любви и внутренней борьбы, превращая Артура Флека на сложную и многогранную фигуру, которая пытается найти свое место в мире, где царит хаос и беспорядок.