Це число виявилося значно нижчим за прогнози, які передбачали. Про це стало відомо із видання Variety.

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Чому "Джокер 2" провалився у першому прокатному вікенді

Сиквел "Джокер: Божевілля на двох" зіткнувся з серйозними викликами, які можуть поставити під загрозу його успіх у прокаті. На агрегаторі Rotten Tomatoes фільм отримав лише 33% позитивних рецензій, що свідчить про значну розчарованість критиків. Ці цифри підкреслюють те, що багато експертів вважають продовження не таким вдалим, як його попередник.

Додатково, фільм здобув низький рейтинг D за системою CinemaScore, що вказує на незадоволеність глядачів. Такі відгуки можуть суттєво вплинути на його подальшу кар'єру в прокаті, адже негативна реакція може призвести до швидшого зниження інтересу з боку аудиторії. Якщо ця тенденція продовжиться, "Джокер 2" ризикує не втриматися довго в кінотеатрах, що стане серйозною проблемою для студії Warner Bros.

Крім того, бюджет стрічки вражає: він склав 200 мільйонів доларів, тоді як перша частина обійшлася студії у 65 мільйонів доларів. Щоб покрити витрати та вважати фільм успішним, "Джокер: Божевілля на двох" має заробити щонайменше 450 мільйонів доларів у світовому прокаті. Це завдання виглядає досить складним, особливо на фоні нинішніх тенденцій і негативних відгуків.

Що відомо про "Джокер: Божевілля на двох"

За сюжетом "Джокер: Божевілля на двох", Артур Флек опиняється в лікарні Аркхем, де чекає на суд за злочини, які він скоїв у своєму альтер его – Джокера. Це замкнуте середовище стає місцем, де розгортається внутрішня боротьба Артура між його двома особистостями.

В процесі цього конфлікту він не лише стикається з власними демонами, але й знаходить справжнє кохання, яке дарує йому надію та підтримку. Це відчуття близькості з іншим персонажем відкриває Артуру нові горизонти та спонукає його до переосмислення свого життя.

"Джокер: Божевілля на двох": дивіться онлайн трейлер фільму

Окрім того, під час свого перебування в лікарні, Артур віднайде музику, яка завжди жила в ньому. Ця музика стає важливим елементом його ідентичності та самовираження, надаючи йому сили в моменти відчаю. Вона стає не лише способом втечі від реальності, а й засобом для розкриття своїх почуттів та переживань.

Таким чином, сюжет фільму досліджує глибокі теми ідентичності, кохання та внутрішньої боротьби, перетворюючи Артура Флека на складну та багатогранну постать, яка намагається знайти своє місце у світі, де царює хаос і безлад.