Зак Снайдер повністю розкрив образ Джареда Лето в образі Джокера. Невдовзі ми побачимо його таким у новому супергеройському фільмі "Ліга справедливості Зака Снайдера".

У Джокера Снайдера уже нет татуировок и выглядит он более естественно. Он одет в больничный халат со значками правоохранительных органов и хирургическую маску.

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Джокера в этом сценарии описывают как духа из "Рождественской песни" Чарльза Диккенса, который будет анализировать образ Бэтмена и мотивировать героя.

Самое классное в этой сцене то, что Джокер говорит непосредственно с Бэтменом о Бэтмене. Это Джокер, который анализирует Бэтмена, то, кто он и что он. Это тот эпизод, который, как мне кажется, заслужили фанаты вселенной DC,

– сказал Снайдер.

Также в сцене раскроют, почему в фильме "Бэтмен против Cупермена" у Темного рыцаря карта злодея на пистолете.



Новый образ Джокера в "Лиге справедливости Зака ​​Снайдера" / Фото Vanityfair

Новый трейлер фильма "Лига справедливости Зака Снайдера" покажут 14 февраля.

Режиссерская версия фильма с четырехчасовым хронометражем выйдет на HBO Max 18 марта .

С детьми фильм посмотреть не удастся. Ведь кинокартина получила "взрослый" рейтинг R – то есть от "17 лет". Некоторые персонажи ведут себя довольно грубо, а в одной из сцен Бэтмен даже матерится.

"Лига справедливости Зака ​​Снайдера" сюжет

События развиваются после смерти Супермена в фильме "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости". Бэтмен, Чудо-женщина, Флэш Аквамен и Киборг объединяются в Лигу справедливости, чтобы защитить мир от вторжения Степного волка и его армии парадемонов.

Актерский состав:

В ленте сыграет многие известные актеры, которых мы видели в предыдущих фильмах DC, в частности: