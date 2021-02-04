Зак Снайдер опубликовал кадр из "Лиги справедливости": у Джокера будет новый образ
Зак Снайдер обнародовал кадр с супергеройского фильма "Лига справедливости Зака Снайдера". Джаред Лето появился в новом образе Джокера.
Источник: твиттер Зака Снайдера
На черно-белом кадре, который опубликовал Зак Снайдер, Джаред Лето в роли Джокера держит в руке игральную карту с джокером.
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И хотя лицо героя размытое, на фото видно, что теперь Джокер будет в более стандартном виде, присущем этому персонажу. Его грим напоминает тот, в котором Хит Леджер и Хоакин Феникс в предыдущих фильмах.
Новый образ Джокера / Фото Зака Снайдера
В своем твите Снайдер также поблагодарил режиссера "Отряда самоубийц" Дэвида Эйра и Джареда Лето.
Вы создали удивительного персонажа. Для меня честь, что наши миры столкнутся,
– написал он.
"Лига справедливости Зака Снайдера" сюжет и когда ожидать
События развиваются после смерти Супермена в фильме "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости". Бэтмен, Чудо-женщина, Флэш, Аквамен и Киборг объединятся в Лигу справедливости, чтобы защитить мир от вторжения Степного волка и его армии парадемонов.
Премьера фильма запланирована на 18 марта 2021 года.
На днях лента получила "взрослый" рейтинг R - то есть "17 лет". Ранее Снайдер рассказывал, что некоторые персонажи ведут себя довольно грубо, а в одной из сцен Бэтмен даже матерится.
Актерский состав:
В ленте сыграет многие известные актеры, которых мы видели в предыдущих фильмах DC, в частности:
- Бен Аффлек,
- Генри Кавилл,
- Эми Адамс,
- Галь Гадот,
- Эзра Миллер,
- Джейсон Момоа,
- Рэй Фишер,
- Джереми Айронс,
- Дж. К. Симмонс,
- Эмбер Херд,
- Джесси Айзенберг,
- Джаред Лето и другие.
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