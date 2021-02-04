Зак Снайдер опублікував кадр з "Ліги справедливості": у Джокера буде новий образ
Зак Снайдер оприлюднив кадр з супергеройського фільму "Ліга справедливості Зака Снайдера". Джаред Лето постав у новому образі Джокера.
Джерело: твіттер Зака Снайдера
На чорно-білому кадрі, який опублікував Зак Снайдер, Джаред Лето в ролі Джокера тримає у руці гральну карту з джокером.
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І хоч обличчя героя розмите, на зображенні видно, що тепер Джокер буде у більш стандартному образі, притаманному цьому персонажу. Його грим нагадує той, у якому були Хіт Леджер та Хоакін Фенікс у попередніх кінострічках.
Новий образ Джокера / Фото Зака Снайдера
У своєму твіті Снайдер також подякував режисеру "Загону самогубців" Девіду Ейрі та Джареду Лето.
Ви створили дивовижного персонажа. Для мене честь, що наші світи зіткнуться,
– написав він.
"Ліга справедливості Зака Снайдера" сюжет та коли очікувати
Події розвиваються після смерті Супермена у фільмі "Бетмен проти Супермена: На зорі справедливості". Бетмен і Диво-жінка, Флеш Аквамен та Кіборг об'єднуються у Лігу справедливості, аби захистити світ від вторгнення Степового вовка і його армії парадемонів.
Прем'єра фільму запланована на 18 березня 2021 року.
На днях стрічка отримала "дорослий" рейтинг R – тобто "від 17 років". Раніше Снайдер розповідав, що деякі персонажі поводяться досить грубо, а в одній зі сцен Бетмен навіть матюкається.
Акторський склад:
У стрічці зіграє багато відомих акторів, яких ми бачили у попередніх фільмах DC, зокрема:
- Бен Аффлек,
- Генрі Кавілл,
- Емі Адамс,
- Галь Гадот,
- Езра Міллер,
- Джейсон Момоа,
- Рей Фішер,
- Джеремі Айронс,
- Дж. К. Сіммонс,
- Ембер Херд,
- Джессі Айзенберг,
- Джаред Лето та інші.
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