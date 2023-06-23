Как известно, последние 16 лет актер боролся с лишним весом. С 2007 года ему удалось сбросить 90 килограммов.

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Джон Гудман похудел на 90 килограммов

Чтобы похудеть, актер поработал над своим рационом. Гудман часто употребляет рыбу, орехи, овощи, фрукты и оливковое масло. Кроме того, он занимается с тренером 6 дней в неделю и проходит 12 тысяч шагов каждый день.

Нужно немало энергии, когда каждый день думаешь, что бы такое съесть,

– рассказал Гудман изданию People.

Ранее Гудман злоупотреблял алкоголем и вел малоподвижный образ жизни: "Все это было из-за страха, я пил, и все становилось веселее. Наверное, я родился алкоголиком. Злость ушла. Если я не смотрю новости, я в порядке", – сказал он.

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Что известно о Джоне Гудмане

Джон Гудман родился 20 июня 1952 года в штате Миссури. В его семье отец работал почтовым служащим, но умер от сердечного приступа, когда Джону было всего два года. Поэтому матери, Виргинии Гудман, пришлось самостоятельно воспитывать троих детей: младшую сестру Бетти и старшего брата Лесли.

Джон активно участвовал в школьных постановках. В 1968 году состоялся его театральный дебют. После окончания школы в 1970 году Гудман поступил в местный колледж, а позже перевелся в Юго-Западный университет штата Миссури. Во время учебы его старший брат Лесли всегда поддерживал его, помогая материально и позволяя Джону сосредоточиться на реализации своей мечты стать актером. В 1975 году Джон Гудман успешно окончил колледж, получив степень по актерскому мастерству.

После окончания колледжа Джон Гудман решил переехать в Нью-Йорк, где начал свою карьеру. Сначала он участвовал в детских театральных постановках и одновременно работал поваром в одном из театров.

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В 1978 году Джон дебютировал на Бродвее в небольшой постановке "Сон в летнюю ночь". Со временем он получил возможность участвовать в известных бродвейских мюзиклах 1990-х годов, сначала в качестве актера второго плана. В творческой копилке актера более 100 проектов, среди которых: