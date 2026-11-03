Спустя 32 года раскрыл правду: почему Джон Гудман не хотел сниматься в "Флинстоунах"

Как сообщает People, 74-летний актер признался в подкасте Happy Sad Confused, что изначально совсем не стремился сниматься в фильме "Флинстоуны", вышедшем на экраны в 1994 году.

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Почему Джон Гудман не хотел играть Фреда Флинстоуна

По словам актера, предложение сыграть знаменитого доисторического героя вызвало у него больше страха, чем радости.

"Тогда это было не совсем то, чем я хотел заниматься", – признался Гудман.

Теперь актеру даже немного стыдно за свою реакцию. Он признал, что должен был быть более благодарным за такую возможность, однако в тот момент роль его пугала.

Фильм "Флинстоун" / Фото imdb



Впрочем, первые сомнения быстро отошли на второй план, ведь сам процесс съемок оказался на удивление приятным.

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Гудман с теплотой вспомнил работу с Риком Моранисом, Элизабет Перкинс и Рози О'Доннелл. По его словам, актерская команда прекрасно проводила время вместе.

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Особым событием для него стало знакомство с легендарной Элизабет Тейлор, сыгравшей тещу Фреда Флинстоуна.

Ранее Гудман рассказывал, что даже имел возможность поговорить с голливудской иконой о ее бывшем муже Ричарде Бертоне. Актер признавался, что никогда не надеялся лично встретить Тейлор.

Ранее мы показали кадры, на которых видно, как Гудман резко похудел.