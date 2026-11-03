Через 32 роки розкрив правду: чому Джон Гудман не хотів зніматися у "Флінстоунах"

Фільм "Флінстоун" / Фото imdb
Здавалося б, зіграти Фреда Флінстоуна в екранізації легендарного мультсеріалу – справжня удача для будь-якого актора. Але Джон Гудман, який втілив улюбленого персонажа мільйонів глядачів, особливого захвату від цієї перспективи не відчував. Ба більше, роль його неабияк налякала.
Як повідомляє People, 74-річний актор зізнався в подкасті Happy Sad Confused, що спочатку зовсім не прагнув зніматися у фільмі "Флінстоуни", який вийшов на екрани в 1994 році.
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Чому Джон Гудман не хотів грати Фреда Флінстоуна
За словами актора, пропозиція зіграти знаменитого доісторичного героя викликала в нього більше страху, ніж радості.
Тоді це було не зовсім те, чим я хотів займатися, – зізнався Гудман.
Тепер акторові навіть трохи соромно за власну реакцію. Він визнав, що мав би бути вдячнішим за таку можливість, однак на той момент роль його лякала.
Фільм "Флінстоуни" / Фото imdb
Втім, перші сумніви швидко відійшли на другий план, адже сам процес знімань виявився напрочуд приємним.
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Гудман із теплотою пригадав роботу з Ріком Моранісом, Елізабет Перкінс та Розі О'Доннелл. За його словами, акторська команда чудово проводила час разом.
Особливою подією для нього стало знайомство з легендарною Елізабет Тейлор, яка зіграла тещу Фреда Флінстоуна.
Раніше Гудман розповідав, що навіть мав нагоду поговорити з голлівудською іконою про її колишнього чоловіка Річарда Бертона. Актор зізнавався, що ніколи не сподівався особисто зустріти Тейлор.
Раніше ми показали кадри, де видно, як Гудман екстремально схуд.
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