Через 32 роки розкрив правду: чому Джон Гудман не хотів зніматися у "Флінстоунах"

Як повідомляє People, 74-річний актор зізнався в подкасті Happy Sad Confused, що спочатку зовсім не прагнув зніматися у фільмі "Флінстоуни", який вийшов на екрани в 1994 році.

Adv

популярні відео

Чому Джон Гудман не хотів грати Фреда Флінстоуна

За словами актора, пропозиція зіграти знаменитого доісторичного героя викликала в нього більше страху, ніж радості.

Тоді це було не зовсім те, чим я хотів займатися, – зізнався Гудман.

Тепер акторові навіть трохи соромно за власну реакцію. Він визнав, що мав би бути вдячнішим за таку можливість, однак на той момент роль його лякала.

Фільм "Флінстоуни" / Фото imdb



Втім, перші сумніви швидко відійшли на другий план, адже сам процес знімань виявився напрочуд приємним.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Гудман із теплотою пригадав роботу з Ріком Моранісом, Елізабет Перкінс та Розі О'Доннелл. За його словами, акторська команда чудово проводила час разом.

Реклама

Особливою подією для нього стало знайомство з легендарною Елізабет Тейлор, яка зіграла тещу Фреда Флінстоуна.

Раніше Гудман розповідав, що навіть мав нагоду поговорити з голлівудською іконою про її колишнього чоловіка Річарда Бертона. Актор зізнавався, що ніколи не сподівався особисто зустріти Тейлор.

Раніше ми показали кадри, де видно, як Гудман екстремально схуд.