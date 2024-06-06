Джон "Истсайд" Макаллистер находился в тюрьме в городе Пайн-Блафф, что в штате Арканзас. Причина смерти до сих пор неизвестна, однако власти утверждают, что это не самоубийство. Через месяц актер должен был выйти на свободу.

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За что Джон "Истсайд" Макаллистер попал в тюрьму

Вести преступную жизнь Джон Макаллистер начал в 19 лет. Актера обвиняли в том, что он проникал в чужие дома, имел дело с наркотиками, грабил людей и пользовался огнестрельным оружием. Более 10 лет мужчина нарушал закон, при жизни имел 14 сроков заключения.

На смерть Макаллистера отреагировала его тетя. Мелисса Риган отметила, что семья опустошена из-за внезапной смерти актера.

Умер актер сериала Netflix / Фото Netflix

О чем сериал "Свободные: тюремный эксперимент"

В сериале "Свободные: тюремный эксперимент" показана жизнь заключенных из регионального медицинского центра Джефферсона, что в городе Пайн-Блафф, который расположен в Соединенных Штатах Америки. Лента вышла в апреле этого года, однако сразу нарвалась на критику зрителей. Людям не совсем понравился такой социальный эксперимент. Из сериала видим, что мужчины получают больше свободы, ведь за ними не так строго следят.

Зрители полюбили Джона Макаллистера за позитив, который он умел находить в различных сложных ситуациях. В тюрьме актеру даже удалось открыть собственный бизнес – он занимался татуировками. В сериале заключенный рассказывает, что жалеет о своих плохих поступках и хочет начать новую жизнь.