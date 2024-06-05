Уильям Рассел получил широкую известность в 1956 году благодаря своей роли в сериале "Приключения сэра Ланселота". Однако настоящую славу актеру принесло участие в культовом сериале "Доктор Кто", где он сыграл роль Иена Честертона, одного из первых спутников Доктора.

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Умер Уильям Рассел: что известно

Известно, что Уильям Рассел ушел из жизни 3 июня. На данный момент точная причина его смерти не сообщается.

Актер оставил после себя вторую жену Этелин с которой был женат с 1984 года. Их брак продлился почти 40 лет, и вместе они воспитали сына Альфреда.

Кроме того, у Уильяма Рассела остались дети от первого брака: Ванесса, Летиция и Роберт. Также у него есть четверо внуков, которые продолжают память о своем выдающемся дедушке.

Рассел был не только талантливым актером, но и любящим мужем, отцом и дедушкой. Его наследие не ограничивается только творческими достижениями; его семья всегда будет помнить его как человека, который принес много тепла и любви в их жизнь.

Что известно об Уильяме Расселе

Рассел получил широкое признание благодаря роли Иена Честертона в научно-фантастическом шоу от BBC, которое вышло на экраны в 1965 году. Кроме этого, он сыграл в таких фильмах, как "Большой побег" (1978), "Супермен" и "Коронационная улица".

Стоит отметить, что в 2022 году, после 57 лет, Уильям Рассел повторил свою роль "Доктора Кто" в специальном эпизоде под названием "Сила Доктора". Это вызвало особый интерес у поклонников, поскольку актер побил мировой рекорд по самому длинному перерыву между выступлениями на телевидении.