В ролях снялись известные украинские актеры, которые блестяще воплотили своих персонажей на экране. В материале Кино 24 вы узнаете больше об этих талантливых звездах и увидите, как они выглядят в реальной жизни.

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Как выглядят актеры сериала "Одна семья" в реальной жизни

Таисия Щурук

Актриса сыграла в сериале главную роль. В фильме она играет Оксану Романюк, дочь южноукраинских фермеров. Оксана отправляется за границу, где успешно учится и работает.

После двух лет за границей девушка возвращается домой на каникулы и встречает Максима. Молодые люди влюбляются, но вынуждены скрывать свои отношения из-за давней вражды между своими семьями. Их шанс на счастье разрушает война. Вот, как выглядит Таисия в реальной жизни:

Андрей Исаенко

Еще одну роль в сериале сыграл один из самых популярных украинских актеров Андрей Исаенко. В прошлом году он получил бешеную популярность благодаря сериалу "Женский доктор. Новая жизнь". Кстати, уже известно, когда выйдет продолжение ленты.

Между тем Андрей успел сыграть во многих новых украинских лентах. Среди них: "Новогодняя перевертыш", "Щедрик" и многие другие. Последней его работой стал сериал "Одна семья".

Максим Самчик

Главного героя в сериале сыграл молодой украинский актер Максим Самчик, который получил известность благодаря роли в сериале "Первые ласточки". Его талантливую игру можно также увидеть в таких лентах, как "Пульс", "Сладкий поцелуй", "Ботоферма", "Круг заблуждения", "Только живи".

В сериале "Одна семья" Максим Самчик получил отдельные комплименты за исполнение роли Максима Куца. Вот как он выглядит в реальной жизни:

Виктор Жданов

Кроме сериала "Одна семья", Виктор Жданов известен своей ролью Омелька Кайдаша в культовом украинском сериале "Поймать Кайдаша".

В его актерском портфолио есть такие проекты, как "Последний янычар", "На линии жизни", "Киборги", "Вулкан", "Черный ворон", "Захар Беркут", "И будут люди", "Сага", "Я работаю на кладбище" и многие другие. Виктор Жданов мастерски перевоплощается в совершенно разных персонажей. А вот как он выглядит вне съемочной площадки:

Смотрите сериал "Одна семья" онлайн и окунитесь в увлекательный мир его героев. Этот сериал дарит возможность не только насладиться мастерской игрой актеров, но и увидеть их персонажей с разных сторон. Вы сможете сравнить, как выглядят герои на экране и в реальной жизни, наблюдая за их актерскими перевоплощениями.