У ролях знялися відомі українські актори, які блискуче втілили своїх персонажів на екрані. У матеріалі Кіно 24 ви дізнаєтесь більше про цих талановитих зірок та побачите, який вигляд вони мають у реальному житті.

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Як виглядають актори серіалу "Одна родина" в реальному житті

Таїсія Щурук

Акторка зіграла у серіалі головну роль. У фільмі вона грає Оксану Романюк, доньку південноукраїнських фермерів. Оксана вирушає за кордон, де успішно навчається та працює.

Після двох років за кордоном дівчина повертається додому на канікули та зустрічає Максима. Молоді люди закохуються, але змушені приховувати свої стосунки через давню ворожнечу між своїми родинами. Їхній шанс на щастя руйнує війна. Ось, як виглядає Таїсія в реальному житті:

Андрій Ісаєнко

Ще одну роль у серіалі зіграв один із найпопулярніших українських акторів Андрій Ісаєнко. Торік він здобув шалену популярність завдяки серіалу "Жіночий лікар. Нове життя". До речі, уже відомо, коли вийде продовження стрічки.

Тим часом Андрій встиг зіграти у багатьох нових українських стрічках. Серед них: "Новорічна шкереберть", "Щедрик" та багато інших. Останньою його роботою став серіал "Одна родина".

Максим Самчик

Головного героя в серіалі зіграв молодий український актор Максим Самчик, який здобув популярність завдяки ролі в серіалі "Перші ластівки". Його талановиту гру можна також побачити у таких стрічках, як "Пульс", "Солодкий поцілунок", "Ботоферма", "Коло омани", "Тільки живи".

У серіалі "Одна родина" Максим Самчик отримав окремі компліменти за виконання ролі Максима Куца. Ось як він виглядає в реальному житті:

Віктор Жданов

Окрім серіалу "Одна родина", Віктор Жданов відомий своєю роллю Омелька Кайдаша в культовому українському серіалі "Спіймати Кайдаша".

У його акторському портфоліо є такі проєкти, як "Останній яничар", "На лінії життя", "Кіборги", "Вулкан", "Чорний ворон", "Захар Беркут", "І будуть люди", "Сага", "Я працюю на цвинтарі" та багато інших. Віктор Жданов майстерно перевтілюється в абсолютно різних персонажів. А ось як він виглядає поза знімальним майданчиком:

Дивіться серіал "Одна родина" онлайн та пориньте у захопливий світ його героїв. Цей серіал дарує можливість не лише насолодитися майстерною грою акторів, але й побачити їхніх персонажів з різних боків. Ви зможете порівняти, як виглядають герої на екрані та в реальному житті, спостерігаючи за їхніми акторськими перевтіленнями.