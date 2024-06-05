Вільям Рассел здобув широку популярність у 1956 році завдяки своїй ролі в серіалі "Пригоди сера Ланселота". Однак справжню славу актору принесла участь у культовому серіалі "Доктор Хто", де він зіграв роль Ієна Честертона, одного з перших супутників Доктора.

Радимо Найпопулярніший український серіал: як виглядають в реальному житті актори серіалу "Одна родина"

Помер Вільям Рассел: що відомо

Відомо, що Вільям Рассел пішов з життя 3 червня. На цю мить точна причина його смерті не повідомляється.

Актор залишив після себе другу дружину Етелін з якою був одружений з 1984 року. Їхній шлюб тривав майже 40 років, і разом вони виховали сина Альфреда.

Крім того, у Вільяма Рассела залишилися діти від першого шлюбу: Ванесса, Летиція та Роберт. Також у нього є четверо онуків, які продовжують пам'ять про свого видатного дідуся.

Рассел був не лише талановитим актором, але й люблячим чоловіком, батьком та дідусем. Його спадщина не обмежується лише творчими досягненнями; його сім'я завжди буде пам'ятати його як людину, яка принесла багато тепла і любові у їхнє життя.

Що відомо про Вільяма Рассела

Рассел отримав широке визнання завдяки ролі Ієна Честертона у науково-фантастичному шоу від BBC, яке вийшло на екрани у 1965 році. Крім цього, він зіграв у таких фільмах, як "Велика втеча" (1978), "Супермен" і "Коронаційна вулиця".

Варто зазначити, що у 2022 році, після 57 років, Вільям Рассел повторив свою роль "Доктора Хто" у спеціальному епізоді під назвою "Сила Доктора". Це викликало особливий інтерес у шанувальників, оскільки актор побив світовий рекорд за найдовшою перервою між виступами на телебаченні.