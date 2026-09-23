Как сообщает k.sina, 20 сентября Депп появился в Шанхайском музее современного искусства Yicang, где проходит его персональная выставка "Figures of the Fringe". Для публичного выхода актер выбрал черный костюм в свободном стиле, темно-серую кепку, очки с розово-красными линзами и оставил длинные каштановые волосы распущенными.



Джонни Депп / Фото The Paper / Zhu Weihui



На новых кадрах хорошо видно, насколько Депп изменился за последние годы. Его образ стал менее "голливудским" и значительно более естественным: без попыток выглядеть так же, как двадцать лет назад.

В то же время актер был в хорошем настроении, общался с публикой и журналистами и даже импровизировал, повторив одно из характерных движений капитана Джека Воробья.

Теперь Депп показывает себя не только как актер

В Китай знаменитость приехала не ради кинопремьеры. Выставка стала его первой персональной музейной экспозицией в стране и включает живопись, тексты, видео и инсталляции. На встрече Депп говорил о творчестве и призывал не ограничивать себя рамками одной профессии.

Недавно на публике появился Аль Пачино с матерью его младшего сына.