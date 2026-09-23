Поклонники не узнали бы сразу: как изменился 63-летний Джонни Депп

В последние годы Джонни Депп не так часто появляется на больших светских мероприятиях, поэтому каждый новый выход актера привлекает внимание. На этот раз фанаты не сразу узнали голливудскую звезду.

Как сообщает k.sina, 20 сентября Депп появился в Шанхайском музее современного искусства Yicang, где проходит его персональная выставка "Figures of the Fringe". Для публичного выхода актер выбрал черный костюм в свободном стиле, темно-серую кепку, очки с розово-красными линзами и оставил длинные каштановые волосы распущенными.



Джонни Депп / Фото The Paper / Zhu Weihui



На новых кадрах хорошо видно, насколько Депп изменился за последние годы. Его образ стал менее "голливудским" и значительно более естественным: без попыток выглядеть так же, как двадцать лет назад.

В то же время актер был в хорошем настроении, общался с публикой и журналистами и даже импровизировал, повторив одно из характерных движений капитана Джека Воробья.

Теперь Депп показывает себя не только как актер

В Китай знаменитость приехала не ради кинопремьеры. Выставка стала его первой персональной музейной экспозицией в стране и включает живопись, тексты, видео и инсталляции. На встрече Депп говорил о творчестве и призывал не ограничивать себя рамками одной профессии.

Недавно на публике появился Аль Пачино с матерью его младшего сына.