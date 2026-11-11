Голливуд снизил гонорары: Джонни Депп получил в 18 раз меньше, чем за "Пиратов Карибского моря"

Когда-то Джонни Депп получал десятки миллионов долларов за роль, а теперь вынужден довольствоваться "скромными" пятью миллионами. Похоже, даже голливудским пиратам иногда приходится затягивать пояса. Правда, представления о финансовых затруднениях у Деппа несколько отличаются от наших.

Как сообщает Page Six, 63-летний актер получил 5 миллионов долларов за главную роль в фильме "Скрудж и Дух Рождества" – новой экранизации рождественской повести Чарльза Диккенса.

"Скрудж и Дух Рождества": смотреть трейлер

Для сравнения, за роль в фильме "Фантастические твари: Преступления Гриндевальда" Деппу, по данным издания, заплатили 16 миллионов долларов. А его рекордный гонорар достигал примерно 90 миллионов за "Пиратов Карибского моря: Месть Салазара" 2017 года с учетом дополнительных выплат от прибыли. В свое время актер даже признавал, что ему платят абсурдно большие деньги.

Почему Депп согласился на меньший гонорар

"Скрудж и Дух Рождества" стал одним из самых громких студийных проектов актера после судебных скандалов с бывшей женой Эмбер Херд, которые серьезно повлияли на его голливудскую карьеру.

В новой картине Депп сыграл скрягу Эбенезера Скруджа, которого накануне Рождества посещают призраки прошлого, настоящего и будущего.

Ирония судьбы: актер, который когда-то получал фантастические гонорары, возвращается в большое кино в образе человека, одержимого деньгами.

Вместе с ним в фильме снялись Руперт Гринт, Дейзи Ридли, Иэн Маккеллен и Сэм Клафлин. Премьера запланирована на 13 ноября 2026 года.

Кстати, стало известно, что на большие экраны хочет вернуться Жан-Клод Ван Дамм.