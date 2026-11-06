Легенда боевиков 90-х возвращается: Ван Дамм готовит фильм, который может стать последним

Жан-Клод Ван Дамм сыграет главную роль в новом боевике "Катана", посвященном противостоянию с якудза. Как сообщает Deadline, режиссером картины станет Жереми Заг – создатель популярного мультсериала "Леди Баг и Супер-Кот".

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По сюжету Ван Дамм перевоплотится в бывшего чемпиона мира по боевым искусствам, который давно оставил темное прошлое позади. Однако спокойная жизнь заканчивается, когда японская якудза похищает его дочь. Поэтому герою придется снова вспомнить, как правильно раздавать тумаки.

Фильм "Кровавый спорт" / Фото imdb



Режиссер обещает совместить атмосферу культового "Кровавого спорта", напряжение "Заложницы" и зрелищные бои в духе "Джона Уика".

К актерскому составу также присоединятся настоящие чемпионы боевых искусств, в частности боец ММА Мелсик Багдасарян и кикбоксер Сирил Бензакен.

Съемки запланированы на апрель – июнь 2027 года в Японии, Франции и Лос-Анджелесе. Дата премьеры пока не объявлена.

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Интересно, что создатели хотят сделать "Катану" последним большим фильмом Ван Дамма о боевых искусствах. Сам актер об окончательном завершении карьеры не заявлял.

Напомним, Дэйв Батиста как раз сейчас готовится к новой роли. Актер изменился и набрал вес.