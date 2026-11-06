Легенда бойовиків 90-х повертається: Ван Дамм готує фільм, який може стати останнім

Жан-Клод Ван Дамм зіграє головну роль у новому бойовику "Катана", присвяченому протистоянню з якудза. Як повідомляє Deadline, режисером стрічки стане Жеремі Заг – творець популярного мультсеріалу "Леді Баг і Супер-Кіт".

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За сюжетом Ван Дамм перевтілиться в колишнього чемпіона світу з бойових мистецтв, який давно залишив темне минуле позаду. Однак спокійне життя закінчується, коли японська якудза викрадає його доньку. Тож герою доведеться знову згадати, як правильно роздавати стусани.

Фільм "Кривавий спорт" / Фото imdb



Режисер обіцяє поєднати атмосферу культового "Кривавого спорту", напругу "Заручниці" та видовищні бої в дусі "Джона Віка".

До акторського складу також приєднаються справжні чемпіони бойових мистецтв, зокрема боєць MMA Мелсік Багдасарян і кікбоксер Сіріл Бензакен.

Зйомки заплановані на квітень – червень 2027 року в Японії, Франції та Лос-Анджелесі. Дату прем'єри поки не оголосили.

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Цікаво, що творці хочуть зробити "Катану" останнім великим фільмом Ван Дамма про бойові мистецтва. Сам актор про остаточне завершення кар'єри не оголошував.

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