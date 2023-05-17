Не выдержал во время 7-минутных оваций: Джонни Депп расплакался на Каннском кинофестивале

Джонни Депп сыграл главную роль в фильме "Фаворитка", который открыл Каннский кинофестиваль 16 мая. Во время оваций после премьеры актер не сдержал слез.

Джонни Депп получил ожидаемую реакцию публики. Овации после премьеры "Фаворитки" продолжались 7 минут. Видео этого момента уже "гуляет" по соцсетям.

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Джонни Депп расплакался на Каннском кинофестивале 2023

Каннский кинофестиваль 2023 года открылся премьерой исторической драмы "Фаворитка" (La Favorite) режиссера Майвенн. В ней Джонни Депп сыграл французского короля Людовика XV. "Фаворитку" называют "возвращением" Джонни в кино после громкого судебного разбирательства в прошлом году с его бывшей супругой Эмбер Герд. Обе стороны обвиняли друг друга в физическом насилии и оскорбительных высказываниях.

Видео, как Джонни Депп реагирует на овации, вызвало настоящий восторг у фанов, они пишут в твиттере: "Заслужено! Браво!", "Боже мой, я люблю каждый миг этого дня для него. Браво, Джонни Депп!", "Да горжусь им", "Поздравляем, Джонни! Это подтверждение и оправдание во всей красе!".

Однако некоторые пользователи были недовольны тем, что Джонни поздравляли на престижном фестивале. Один написал в соцсетях: "Так противно, что вы его изображаете". Другие отмечали не забывать обвинения в насилии, выдвинутые против Джонни его бывшей женой, актрисой Эмбер Герд: "Я чувствую запах вчерашнего виски и несвежих сигарет", "Это было 3 минуты (аплодисменты стоя), и у него слезы на глазах, потому что он пьян и употребляет наркотики".

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Ранее в интервью Variety директор Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо рассказал о потенциальной негативной реакции на открытие фестиваля фильмом "Фаворитка". Он сказал: "Я вообще не считаю фильм Майвенна спорным выбором, потому что, если бы Джонни Деппу запретили работать, все было бы иначе, но это не так… Мы знаем только одно: он выиграл судебное дело, и это фильм не о Джонни Деппе".

"Фаворитка": смотрите трейлер фильма

В то же время фанаты Эмбер Герд призывают критиковать Каннский кинофестиваль из-за "представления насильников" на мероприятии. В соцсетях они запустили кампанию с хэштегом #CannesYouNot. "Кажется, Канны гордятся своей историей поддержки насильников и обидчиков", – написала журналистка Барлоу, подруга Герд.