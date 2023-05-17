Джонні Депп отримав очікувану реакцію публіки. Овації після прем’єри "Фаворитки" тривали 7 хвилин. Відео цього моменту вже "гуляє" соцмережами.

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Джонні Депп розплакався на Каннському кінофестивалі 2023

Каннський кінофестиваль 2023 року відкрився прем’єрою історичної драми "Фаворитка" (La Favorite) режисерки Майвенн. У ній Джонні Депп зіграв французького короля Людовіка XV. "Фаворитку" називають "поверненням" Джонні у кіно після гучного судового розгляду минулого року з його колишньою дружиною Ембер Герд. Обидві сторони звинувачували одна одну у фізичному насильстві та образливих висловлюваннях.

Відео, як Джонні Депп реагує на овації, викликало справжній захват у фанів, вони пишуть у твітері: "Заслужено! Браво!", "Боже мій, я люблю кожну мить цього дня для нього. Браво, Джонні Депп!", "Так пишаюся ним", "Вітаємо, Джонні! Це підтвердження та виправдання у всій красі!".

Johnny Depp is met with a rapturous standing ovation as he enters the Palais for the premiere of ‘Jeanne du Barry.’ #Cannes2023 pic.twitter.com/C9LVJ6UGvb — Ramin Setoodeh (@RaminSetoodeh) May 16, 2023

Однак, деякі користувачі були незадоволені тим, що Джонні вітали на престижному фестивалі. Один написав у соцмережах: "Так огидно, що ви його зображаєте". Інші наголошували не забувати звинувачення у насильстві, висунуті проти Джонні його колишньою дружиною, актрисою Ембер Герд: "Я відчуваю запах вчорашнього віскі та несвіжих цигарок", "Це було 3 хвилини (оплески стоячи), і у нього сльози на очах, тому що він п’яний і вживає наркотики".

Johnny Depp is teary-eyed as "Jeanne du Barry" receives a seven-minute standing ovation following its premiere at #Cannes2023. https://t.co/vCSwNkhYVL pic.twitter.com/NAigHMBwny — Variety (@Variety) May 16, 2023

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Раніше в інтерв’ю Variety директор Каннського кінофестивалю Тьєррі Фремо розповів про потенційну негативну реакцію на відкриття фестивалю фільмом "Фаворитка". Він сказав: "Я взагалі не вважаю фільм Майвенн спірним вибором, тому що, якби Джонні Деппу заборонили працювати, все було б інакше, але це не так… Ми знаємо лише одне: він виграв судову справу, і це фільм не про Джонні Деппа".

"Фаворитка": дивіться трейлер фільму

Водночас фанати Ембер Герд закликають критикувати Каннський кінофестиваль через "представлення гвалтівників" на заході. У соцмережах вони запустили кампанію з хештегом #CannesYouNot. "Здається, Канни пишаються своєю історією підтримки ґвалтівників і кривдників", – написала журналістка Барлоу, яка є подругою Герд.