Даже фанаты не узнали: Джонни Депп появился в новом образе

Джонни Депп вновь возвращается на большие экраны. После семилетнего перерыва актер снялся в новой рождественской картине.

Как сообщает People, на днях студия Paramount Pictures представила первый трейлер фильма "Ebenezer" – новой экранизации повести Чарльза Диккенса "Рождественская песнь в прозе".

Больше всего в трейлере "Ebenezer" зрителей поразил не сюжет о духах и нравственном возрождении, а сам факт, что Джонни Деппа там вообще можно узнать. Густой грим, морщины, седина и мрачный взгляд сделали свое дело настолько качественно, что привычный комментарий "да это же Джек Воробей в шляпе" на этот раз просто некому написать.

"Ebenezer": смотреть трейлер

Сюжет нового фильма с Джонни Деппом

Лента рассказывает знакомую историю Скруджа – скупого и озлобленного человека, который накануне Рождества получает шанс переосмыслить свою жизнь после встречи с духами Прошлого, Настоящего и Будущего. Правда, на этот раз авторы обещают гораздо мрачнее и атмосфернее версию классической истории.

Режиссером картины стал Ти Уэст, известный по фильмам "Перл" и "MaXXXiн". Также в картине снялись Дейзи Ридли и Сэм Клафлин.

Промокампания уже набирает обороты. 23 июля создатели опубликовали первый официальный постер, а еще раньше Депп неожиданно появился на San Diego Comic-Con уже в образе Скруджа. И, похоже, решил не выходить из роли даже во время общения с поклонниками.

Премьера "Ebenezer" запланирована на 13 ноября. Это станет первой большой голливудской работой Джонни Деппа после фильма "В ожидании варваров", вышедшего еще в 2019 году.

Впрочем, на этом возвращение актера не закончится. Уже в 2027 году Депп появится в экшн-триллере "Day Drinker", где снова сыграет вместе с Пенелопой Крус.

Также этой осенью ожидается премьера фильма "Диггер" с Томом Крузом в главной роли.