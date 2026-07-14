Как сообщает Variety, в первом трейлере фильма "Диггер" 64-летнего актера не узнают даже самые преданные поклонники. Актер очень постарался, чтобы перевоплотиться ради роли – он стал тучным миллиардером с редкими седыми волосами, залысинами, солидным животом и южным акцентом.

Фильм "Диггер": смотреть трейлер

Почему столько жертв

Это перевоплощение – заслуга режиссера Алехандро Гонсалеса Иньярриту, который решил, что миру крайне нужна "комедия катастрофических масштабов".



В фильме Круз играет Диггера Роквелла – эксцентричного миллиардера, чья компания случайно провоцирует экологическую катастрофу, способную перерасти в ядерный конфликт. То есть актер, который десятилетиями спасал мир на экране, теперь играет того, кто этот мир чуть не уничтожил.

Сам Круз назвал эту роль одним из самых больших творческих вызовов в своей карьере. Что ж, учитывая масштаб перевоплощения – из голливудского красавца в дядю с залысинами – здесь даже спорить как-то неудобно.

Премьера фильма "Диггер" запланирована на 2 октября.

Но не только Тома Круза трудно узнать – на старой фотографии Ричард Гир выглядит совсем не похожим на себя.