Як повідомляє variety, у першому трейлері фільму "Діггер" 64-річного актора не впізнають навіть найвідданіші фанати. Актор дуже постарався, щоб перевтілитись заради ролі - він став огрядним мільярдером з рідким сивим волоссям, залисинами, солідним животом і південним акцентом.

Фільм "Діггер": дивитись трейлер

Заради чого стільки жертв

Це перевтілення — заслуга режисера Алехандро Гонсалеса Іньярріту, який вирішив, що світові конче потрібна "комедія катастрофічних масштабів".



У фільмі Круз грає Діггера Роквелла – ексцентричного мільярдера, чия компанія випадково провокує екологічну катастрофу, здатну перерости у ядерний конфлікт. Тобто актор, який десятиліттями рятував світ на екрані, тепер грає того, хто цей світ мало не знищив.

Сам Круз назвав роль одним із найбільших творчих викликів кар'єри. Що ж, зважаючи на масштаб перевтілення – з голлівудського красеня в дядечка з залисинами – тут навіть сперечатися якось незручно.

Прем’єра фільму "Діггер"запланована на 2 жовтня.

Але не тільки Тома Круза важко впізнати - на старому фото Річард Гір виглядає зовсім не схожим на себе.



