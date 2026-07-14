24 Канал зібрав найефектніші перевтілення акторів для зйомок в популярних фільмах, після яких хочеться двічі перевірити титри.

Том Круз – "Діггер"



Том Круз у фільмі "Діггер" / колаж з соцмереж



Том Круз тимчасово відклав образ вічно молодого агента Ітана Ганта. У новому фільмі актор настільки змінився завдяки гриму та протезам, що в трейлері його впізнали далеко не всі.

Двейн Джонсон – "Незламний (Руйнівна машина)"



Двейн Джонсон у фільмі "Незламний (Руйнівна машина)" / колаж з соцмереж



Цього разу Скелі довелося не "сушитися", а навпаки – набрати вагу та змінити статуру, щоб бути схожим на легендарного бійця Марка Керра.

Колін Фаррелл – "Пінгвін"



Колін Фаррелл у фільмі "Пінгвін" / Колаж з соцмереж



Гримери попрацювали настільки добре, що Коліна Фаррелла не впізнавали навіть після кількох хвилин на екрані. Сам актор жартував, що йому теж було незвично дивитися на себе в дзеркало.

Сідні Свіні – "Королева рингу/Крісті"



Сідні Свіні у фільмі "Королева рингу/Крісті" / колаж з мережі



Акторка набрала близько 13 кілограмів, щодня займалася боксом і силовими тренуваннями, щоб переконливо зіграти чемпіонку Крісті Мартін.

Ніколас Кейдж – "Мадден"



Ніколас Кейдж у фільмі "Мадден" / Колаж з мережі



Перші фото зі зйомок уже стали вірусними. Завдяки гриму та новому образу Кейдж майже не схожий на себе.

50 Cent – "Різні речі"



50 Cent у фільмі "Різні речі" / Колаж з мережі



Репер схуд майже на 23 кілограми, щоб зіграти футболіста, який бореться з онкологічною хворобою. Після оприлюднення фото шанувальники серйозно занепокоїлися його здоров'ям.

Крістіан Бейл – "Машиніст"



Крістіан Бейл у фільмі "Машиніст" / Колаж з мережі



Мабуть, найвідоміше перевтілення Голлівуду. Бейл схуд до критичної ваги, харчуючись фактично яблуком і банкою тунця на день.

Том Гарді – "Капоне"

Том Гарді у фільмі "Капоне" / Колаж з мережі



Замість звичного спортивного образу – зайва вага, лисина, сигара та складний пластичний грим.

Гарі Олдман – "Темні часи"



Гарі Олдман у фільмі "Темні часи" / Колаж з мережі



Близько 200 годин роботи гримерів – і худорлявий Олдман перетворився на Вінстона Черчилля. Не дарма роль принесла йому Оскар.

Джаред Лето – "Далласький клуб покупців"



Джаред Лето у фільмі "Далласький клуб покупців" / Колаж з мережі



Спочатку Лето набрав майже 30 кілограмів для однієї ролі, а через кілька років схуд майже до невпізнання для іншої. Організм, мабуть, був не в захваті.

Шарліз Терон – "Монстр"



Шарліз Терон у фільмі "Монстр" / Колаж з мережі



Ще одне культове перевтілення акторки. Набір ваги, зубні протези, змінені брови та грим допомогли їй настільки переконливо втілити серійну вбивцю Ейлін Ворнос, що роль принесла їй "Оскар".

Днями в мережі з'явилось нове фото Гаррісона Форда – актора не впізнати.

