24 Канал зібрав найефектніші перевтілення акторів для зйомок в популярних фільмах, після яких хочеться двічі перевірити титри.
Том Круз – "Діггер"
Том Круз у фільмі "Діггер" / колаж з соцмереж
Том Круз тимчасово відклав образ вічно молодого агента Ітана Ганта. У новому фільмі актор настільки змінився завдяки гриму та протезам, що в трейлері його впізнали далеко не всі.
Двейн Джонсон – "Незламний (Руйнівна машина)"
Двейн Джонсон у фільмі "Незламний (Руйнівна машина)" / колаж з соцмереж
Цього разу Скелі довелося не "сушитися", а навпаки – набрати вагу та змінити статуру, щоб бути схожим на легендарного бійця Марка Керра.
Колін Фаррелл – "Пінгвін"
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Колін Фаррелл у фільмі "Пінгвін" / Колаж з соцмереж
Гримери попрацювали настільки добре, що Коліна Фаррелла не впізнавали навіть після кількох хвилин на екрані. Сам актор жартував, що йому теж було незвично дивитися на себе в дзеркало.
Сідні Свіні – "Королева рингу/Крісті"
Сідні Свіні у фільмі "Королева рингу/Крісті" / колаж з мережі
Акторка набрала близько 13 кілограмів, щодня займалася боксом і силовими тренуваннями, щоб переконливо зіграти чемпіонку Крісті Мартін.
Ніколас Кейдж – "Мадден"
Ніколас Кейдж у фільмі "Мадден" / Колаж з мережі
Перші фото зі зйомок уже стали вірусними. Завдяки гриму та новому образу Кейдж майже не схожий на себе.
50 Cent – "Різні речі"
50 Cent у фільмі "Різні речі" / Колаж з мережі
Репер схуд майже на 23 кілограми, щоб зіграти футболіста, який бореться з онкологічною хворобою. Після оприлюднення фото шанувальники серйозно занепокоїлися його здоров'ям.
Крістіан Бейл – "Машиніст"
Крістіан Бейл у фільмі "Машиніст" / Колаж з мережі
Мабуть, найвідоміше перевтілення Голлівуду. Бейл схуд до критичної ваги, харчуючись фактично яблуком і банкою тунця на день.
Том Гарді – "Капоне"
Том Гарді у фільмі "Капоне" / Колаж з мережі
Замість звичного спортивного образу – зайва вага, лисина, сигара та складний пластичний грим.
Гарі Олдман – "Темні часи"
Гарі Олдман у фільмі "Темні часи" / Колаж з мережі
Близько 200 годин роботи гримерів – і худорлявий Олдман перетворився на Вінстона Черчилля. Не дарма роль принесла йому Оскар.
Джаред Лето – "Далласький клуб покупців"
Джаред Лето у фільмі "Далласький клуб покупців" / Колаж з мережі
Спочатку Лето набрав майже 30 кілограмів для однієї ролі, а через кілька років схуд майже до невпізнання для іншої. Організм, мабуть, був не в захваті.
Шарліз Терон – "Монстр"
Шарліз Терон у фільмі "Монстр" / Колаж з мережі
Ще одне культове перевтілення акторки. Набір ваги, зубні протези, змінені брови та грим допомогли їй настільки переконливо втілити серійну вбивцю Ейлін Ворнос, що роль принесла їй "Оскар".
Днями в мережі з'явилось нове фото Гаррісона Форда – актора не впізнати.