Джонни Депп выиграл дело против Эмбер Герд: первые заявления актеров после приговора суда

Джонни Депп выиграл дело о клевете против своей бывшей жены Эмбер Герд, Присяжные приняли, что она оклеветала его в своей статье Washington Post 2018 года, в которой назвала себя "общественным деятелем, представляющим насилие в семье".

Суд присудил Деппу компенсацию в размере 15 миллионов долларов, а Герд – в размере 2 миллионов долларов – семь присяжных решили, что актер также оговорил бывшую жену. Собственно он назвал ее заявление о насилии "мистификацией".

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Реакция Джонни Деппа

Джонни Депп опубликовал заявление после вердикта присяжных, сообщает BBC News.

Шесть лет назад навсегда изменилась моя жизнь, жизнь моих детей, жизнь самых близких мне людей, а также жизнь людей, которые много лет поддерживали и верили в меня,

– сказал он.

"Все мгновенно", – дополнил он.

Как сообщил актер, из-за средств массовой информации на него были предъявлены ошибочные, очень серьезные и уголовные обвинения, что вызвало бесконечный шквал ненавистного контента, что повлияло на его жизнь и карьеру.

И через шесть лет присяжные вернули мне жизнь. Я был действительно унижен,

– заявил Депп.

"Правда никогда не погибает": заявление Деппа продолжается

"Мое решение продолжить это дело, очень хорошо зная о юридических препятствиях, с которыми я столкнусь, и о неизбежном всемирном представлении в моей жизни, было принято только после долгих раздумий. С самого начала целью возбуждения этого дела было раскрытие правды независимо от результата", – сказал он.

По словам актера, "лучше еще впереди, и новый раздел наконец-то начался. Veritas numquam perit. Истина никогда не погибает".

Как отреагировали адвокаты Деппа

Адвокат Камилла Васкес поблагодарила присяжных и заявила, что вердикт подтверждает, что "претензии к Джонни Деппу являются клеветническими и не подтверждаются никакими доказательствами".

"Мы так благодарны присяжным за их тщательное обсуждение", – сказала она журналистам после суда.

Другой адвокат Деппа, Бенджамин Чу, сказал, что команда Деппа "очень довольна тем, что судебный процесс нашел отклик у таких людей в обществе, которые ценят правду и справедливость".

Теперь, когда жюри вынесло окончательный вердикт, пора перевернуть страницу и заглянуть в будущее,

– подытожил он.

Реакция Эмбер Герд

Как сообщило издание Metro, Эмбер Герд выразила "разочарование" после проигрыша дела о клевете против бывшего мужа Джонни Деппа.

Реагируя на момент приговора после того, как он покинул суд, Герд сказал в своем заявлении: "Разочарование, которое я чувствую сегодня, невозможно передать словами. У меня разбито сердце, что горы доказательств по-прежнему недостаточно, чтобы противостоять несоответствующей власти, влияния и влияния моего бывшего мужа".

Я еще больше разочарована тем, что этот вердикт значит для других женщин. Это неудача. Это возвращает время туда, когда женщину можно было публично опозорить и унизить. Это исключает представление о том, что к насилию в отношении женщин следует относиться серьезно,

– сказала она.

Она продолжила: "Я считаю, что адвокатам Джонни удалось заставить присяжных не обращать внимания на ключевой вопрос свободы слова и игнорировать доказательства, которые были настолько убедительны, что мы выиграли в Великобритании".

Герд грустно, что она проиграла это дело. Но печальнее, по ее словам, то, что она, кажется, потеряла право говорить свободно и открыто.

Напомним, актриса "Аквамена" подала встречный иск на актера "Пиратов Карибского моря" на 100 миллионов долларов после того, как он заявил, что она оклеветала его в статье 2018 года, которую звезда написала для The Washington Post. В статье 36-летняя Герд рассказала о своем опыте домашнего насилия.