Невероятный Джордж Клуни: 5 фильмов с оскароносным актером, которые стоит посмотреть

Харизматичный Джордж Клуни 6 мая празднует свой день рождения. Голливудской звезде сегодня исполнилось 63 года. Талантливый актер снялся в нескольких десятках фильмов, которые восхищают зрителей по всему миру.

На протяжении более, чем 40 лет в Голливуде Джордж Клуни принял участие во многих ярких проектах. Редакция Кино 24 предлагает вспомнить 5 фильмов с участием всемирно известной звезды.

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"Одиннадцать друзей Оушена"

Приготовьтесь к безумным приключениям в этой динамичной криминально-приключенческой истории. Фильм расскажет о команде грабителей, которые разрабатывают хитроумный план ограбления одного из крупнейших казино в стране.

Кинолента познакомит зрителей с Дэнни Оушеном, искусным аферистом, которому не терпится "вернуться в игру" после освобождения из тюрьмы. Не проходит и суток, с тех пор как Дэнни покидает стены тюрьмы, как уже разрабатывает план ограбления крупнейшего казино в Лас-Вегасе, принадлежащего известному гангстеру Терри Бенедикту, который имеет с Дэнни общую историю.

Для успешной реализации плана нужна соответствующая команда исполнителей, а именно виртуозных аферистов, которым можно доверять на 100%...

"Одиннадцать друзей Оушена": смотрите онлайн трейлер фильма

"Сириана"

Эта кинолента действительно выдающаяся для Джорджа Клуни, ведь за нее он получил награды Оскар и Золотой глобус в номинации "Лучшая мужская роль второго плана".

По сюжету, Роберт Байер, опытный ветеран ЦРУ с 21-летним опытом работы, который на протяжении всей своей карьеры посвятил себя борьбе с терроризмом в глобальном масштабе. Однако, когда угроза терроризма возросла после окончания холодной войны, ЦРУ приняло решение о сокращении финансирования проектов на Ближнем Востоке. Борьба главного героя становится ожесточенной, ведь глава нефтяной компании хочет заключить договор с шейхом, что может иметь непоправимые последствия.

"Сириана": смотрите онлайн трейлер фильма

"Вне поля зрения"

В главных ролях – импозантный Джордж Клуни и соблазнительная Дженнифер Лопес. Фильм рассказывает о захватывающих отношениях между их героями на фоне увлекательного детективного сюжета.

Джек Фоли – искусный грабитель банков, который всегда на шаг впереди. Но, когда простое ограбление во Флориде приобретает неожиданный поворот, Джек оказывается в затруднительном положении. С помощью друзей Джек организовывает дерзкий побег, но все осложняется присутствием прокурора Карен Сиско. Чтобы не допустить поднятия тревоги, его приспешники помещают Карен в багажник автомобиля, где уже находится Джек. Просматривая фильм, вас ждет динамичная поездка с этим энергичным дуэтом.

"Вне поля зрения": смотрите онлайн трейлер фильма

"Один прекрасный день"

Сюжет рассказывает о двух занятых родителях, которые не успевают отправить своих детей в школьную поездку. Джек Тейлор, известный журналист, которому его бывшая жена оставила дочь Мэгги на выходные, и Мелани Паркер, архитектор, которая воспитывает сына Сэма. Так сложилось, что волей судьбы они вынуждены были встретиться и помочь друг другу.

Им приходится как-то совместить родительство с работой. Поэтому они разделили время ухода за детьми между собой. Что же из этого получится?

"Один прекрасный день": смотрите онлайн трейлер фильма

"Билет в рай"

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Юная Лили нашла свою любовь на Бали с очаровательным местным жителем Геде. Счастливая пара вскоре планирует свадьбу, и Лили даже пригласила своих родителей, Дэвида (Джордж Клуни) и Джорджию (Джулия Робертс), присоединиться к празднованию. Несмотря на то, что они давно разведены и сначала не хотели видеться, бывшие супруги оказались рядом в самолете, летевшем на Бали. После разговора они оба соглашаются, что Лили не стоит отказываться от тщательно спланированного будущего ради спонтанной любви. Хотя обычно родители радуются свадьбе своей дочери, эти двое не остановятся ни перед чем, чтобы не допустить его проведения.

"Билет в рай": смотрите онлайн трейлер фильма

Это лишь небольшая часть кинолент, в которых снялся Клуни. И в каждой из них актер выкладывается на полную, поэтому величие его актерского таланта трудно не заметить. Смотрите фильмы, в которых принял участие Джордж Клуни, и наслаждайтесь.