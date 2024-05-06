Упродовж більше, ніж 40 років у Голлівуді Джордж Клуні взяв участь у багатьох яскравих проєктах. Редакція Кіно 24 пропонує пригадати 5 фільмів за участі всесвітньовідомої зірки.

Дивіться також 3 мінісеріали про спорт, які варто подивитися кожному

"Одинадцять друзів Оушена"

Приготуйтеся до шалених пригод у цій динамічній кримінально-пригодницькій історії. Фільм розповість про команду грабіжників, які розробляють хитромудрий план пограбування одного з найбільших казино в країні.

Кінострічка познайомить глядачів з Денні Оушеном, майстерним аферистом, якому не терпиться "повернутися в гру" після звільнення з в'язниці. Не минає й доби, відколи Денні покидає стіни в'язниці, як уже розробляє план пограбування найбільшого казино в Лас-Вегасі, що належить відомому гангстеру Террі Бенедикту, який має з Денні спільну історію.

Для успішної реалізації плану потрібна відповідна команда виконавців, а саме віртуозних аферистів, яким можна довіряти на 100%...

"Одинадцять друзів Оушена": дивіться онлайн трейлер фільму

"Сиріана"

Ця кінострічка справді визначна для Джорджа Клуні, адже за неї він отримав нагороди Оскар та Золотий глобус в номінації "Найкраща чоловіча роль другого плану".

За сюжетом, Роберт Баєр, досвідчений ветеран ЦРУ з 21-річним досвідом роботи, який протягом усієї своєї кар'єри присвятив себе боротьбі з тероризмом у глобальному масштабі. Однак, коли загроза тероризму зросла після закінчення холодної війни, ЦРУ прийняло рішення про скорочення фінансування проєктів на Близькому Сході. Боротьба головного героя стає запеклішою, адже глава нафтової компанії хоче укласти договір з шейхом, що може мати непоправні наслідки.

"Сиріана": дивіться онлайн трейлер фільму

"Поза полем зору"

У головних ролях – імпозантний Джордж Клуні та спокуслива Дженніфер Лопес. Фільм розповідає про захопливі стосунки між їхніми героями на тлі захопливого детективного сюжету.

Джек Фолі – вправний грабіжник банків, який завжди на крок попереду. Але, коли просте пограбування у Флориді набуває несподіваного повороту, Джек опиняється в скрутному становищі. За допомогою друзів Джек організовує зухвалу втечу, але все ускладнюється присутністю прокурора Карен Сіско. Щоб не допустити підняття тривоги, його поплічники поміщають Карен в багажник автомобіля, де вже знаходиться Джек. Переглядаючи фільм, вас чекає динамічна поїздка з цим енергійним дуетом.

"Поза полем зору": дивіться онлайн трейлер фільму

"Один прекрасний день"

Сюжет розповідає про двох заклопотаних батьків, які не встигають відправити своїх дітей у шкільну поїздку. Джек Тейлор, відомий журналіст, якому його колишня дружина залишила дочку Меггі на вихідні, і Мелані Паркер, архітекторка, яка виховує сина Сема. Так склалося, що волею долі вони змушені були зустрітися і допомогти одне одному.

Їм доводиться якось поєднати батьківство з роботою. Тому вони розділили час догляду за дітьми між собою. Що ж з цього вийде?

"Один прекрасний день": дивіться онлайн трейлер фільму

Кіно навчає нас вірити в неможливе. Favbet допомагає зробити неможливе реальним. Зручний сервіс для ігор, казино, ставки на спорт – кожен знайде те, що йому до смаку.

"Квиток до раю"

Юна Лілі знайшла своє кохання на Балі з чарівним місцевим жителем Геде. Щаслива пара незабаром планує весілля, і Лілі навіть запросила своїх батьків, Девіда (Джордж Клуні) та Джорджію (Джулія Робертс), приєднатися до святкування. Незважаючи на те, що вони давно розлучені і спочатку не хотіли бачитися, колишнє подружжя опинилося поруч у літаку, що летів на Балі. Після розмови вони обоє погоджуються, що Лілі не варто відмовлятися від ретельно спланованого майбутнього заради спонтанного кохання. Хоча зазвичай батьки радіють весіллю своєї доньки, ці двоє не зупиняться ні перед чим, щоб не допустити його проведення.

"Квиток до раю": дивіться онлайн трейлер фільму

Це лише невелика частина кінострічок, у яких знявся Клуні. Та в кожній з них актор викладається на повну, тож велич його акторського таланту важко не помітити. Переглядайте фільми, в яких взяв участь Джордж Клуні, та насолоджуйтеся.