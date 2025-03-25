Джордж Клуни раскритиковал Трампа за отношение к журналистам: президент США резко ответил

Джордж Клуни, известный американский актер и режиссер, недавно высказал резкую критику в адрес администрации Дональда Трампа в связи с исками, которые были поданы против телеканалов ABC и CBS. Клуни осудил действия президента США, считая их попыткой ограничить свободу прессы и влиять на медиа.

В ответ на эти комментарии, Дональд Трамп назвал Джорджа Клуни "второсортной кинозвездой". Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на издание Variety.

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Джордж Клуни раскритиковал администрацию Дональда Трампа: что произошло

Джордж Клуни появился в эпизоде телешоу 60 Minutes на канале CBS, чтобы рекламировать свою пьесу "Спокойной ночи и удачи". В эфире программы актер и режиссер поделился мыслями об актуальности темы спектакля в контексте современных внутренних процессов в США. Он отметил, как важна роль СМИ и свободной прессы в условиях политической напряженности, особенно в контексте судебных исков, которые подала администрация Дональда Трампа против телеканалов ABC и CBS.

Клуни подчеркнул, что когда другие ветви власти, в частности судебная, исполнительная и законодательная, не выполняют свои обязанности, четвертая ветвь власти – медиа – должна оставаться на высоте. Он заметил, что телеканал ABC уже заключил мировое соглашение с администрацией Трампа по судебному иску, а телеканал CBS News все еще находится в процессе рассмотрения иска.

Актер обратил внимание на опасную тенденцию, когда правительство или крупные корпорации пытаются использовать свои рычаги влияния для запугивания или ограничения свободы прессы. Это, по его словам, ведет к уменьшению количества журналистов, что является угрозой для демократических процессов в стране.

Это касается не только консерваторов, но и либералов, и неважно, на чьей стороне вы находитесь. Они не любят прессу,

– отметил Джордж Клуни.

На своей странице в Truth Social Дональд Трамп написал, что Джордж Клуни – это "второсортная кинозвезда и неудачный политический эксперт".