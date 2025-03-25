У відповідь на ці коментарі, Дональд Трамп назвав Джорджа Клуні "другосортною кінозіркою". Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на видання Variety.

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Джордж Клуні розкритикував адміністрацію Дональда Трампа: що сталося

Джордж Клуні з'явився в епізоді телешоу 60 Minutes на каналі CBS, щоб рекламувати свою п'єсу "На добраніч і удачі". В ефірі програми актор і режисер поділився думками щодо актуальності теми вистави в контексті сучасних внутрішніх процесів у США. Він наголосив на тому, як важливою є роль ЗМІ та вільної преси в умовах політичної напруженості, особливо в контексті судових позовів, які подала адміністрація Дональда Трампа проти телеканалів ABC та CBS.

Клуні підкреслив, що коли інші гілки влади, зокрема судова, виконавча і законодавча, не виконують свої обов'язки, четверта гілка влади – медіа – повинна залишатися на висоті. Він зауважив, що телеканал ABC вже уклав мирову угоду з адміністрацією Трампа щодо судового позову, а телеканал CBS News все ще знаходиться в процесі розгляду позову.

Актор звернув увагу на небезпечну тенденцію, коли уряд або великі корпорації намагаються використовувати свої важелі впливу для залякування чи обмеження свободи преси. Це, за його словами, веде до зменшення кількості журналістів, що є загрозою для демократичних процесів у країні.

Це стосується не тільки консерваторів, але й лібералів, і неважливо, на чиєму боці ви перебуваєте. Вони не люблять пресу,

– зазначив Джордж Клуні.

На своїй сторінці в Truth Social Дональд Трамп написав, що Джордж Клуні – це "другосортна кінозірка та невдалий політичний експерт".